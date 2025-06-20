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    月薪5.3萬元起跳 地方特考土木工程類仍等無人

    根據考選部統計，地方特考三等考試土木工程類科錄取初任公職，月薪約有5萬3170元，不過，到考人數比錄取少，不足額錄取率達46.67%至83.33%間，示意圖。（資料照）

    根據考選部統計，地方特考三等考試土木工程類科錄取初任公職，月薪約有5萬3170元，不過，到考人數比錄取少，不足額錄取率達46.67%至83.33%間，示意圖。（資料照）

    2025/06/20 08:58

    〔記者鍾麗華／台北報導〕根據考選部統計，地方特考三等考試土木工程類科錄取初任公職，月薪約有5萬3170元，不過，到考人數比錄取少，不足額錄取率達46.67%至83.33%間。以台北市為例，2023年需用40人、到考36人、錄取25人，新北市需用66人、到考47人、錄取24人，到考人數比需用名額還少。

    考選部近期送交立法院報告指出，2023年地方特考110類科，三等考試錄取不足額19科、不足額人數309人，占需用名額23.23%；四等考試錄取不足額計19類科、189人，占需用名額23.23%。不足額類科，以技術類別為主，其中土木工程、建築工程、測量製圖等類科較為明顯。

    以土木工程類科的三等考試為例，2023年不足額錄取率在46.67%至83.33%間，最高為澎湖縣的83.33%、其次為基宜區81.82%。至於台北市需用40人、到考36人、錄取25人，不足額錄取率69.44%；新北市需用66人、到考47人、錄取24人，不足額錄取率51.06%。換句話說，到考人數比需用名額還少。

    至於四等考試不足額錄取率為14.29%至60%間，實際到考情形，台北市、新北市、桃園市、竹苗區、花東區、澎湖縣、連江縣等到考人數均低於或等於需用名額，錄取不足額較三等考試更為嚴重

    考選部表示，國家考試報考人數逐年下降且有持續減少趨勢，經統計近3年（2021年至2023年）特種考試報考人數分別為12萬1267人、11萬0864人、9萬8730人，如以2021年與2023年報考人數比較，2023年減少2萬2537人，減少幅度達18.58%，要足額選拔優秀人才的困難度大為增加。

    考選部指出，以公務人員薪資待遇而言，三等考試土木工程類科考試錄取初任公職，每月俸額與專業加給合計為5萬3170元，但根據勞動部薪資調查，民間企業的土木工程業專業人員薪資為6萬114元，且薪資待遇條件調整與成長較有彈性，以公部門薪資條件，難以吸引符合應考資格規定者報考。

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