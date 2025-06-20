不談饒舌！台灣AI RAP可即時辨識街景、助漁民出港安全

國家實驗研究院院長蔡宏營接受本報「官我什麼事」專訪，分享國家高速網路與計算中心的超級電腦、AI算力建置及前瞻科研應用。（記者于安婷攝）

2025/06/20 10:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕AI（人工智慧）催生出更多未來許多應用，國家實驗研究院協助前瞻科研創新，院長蔡宏營接受本報「官我什麼事」專訪提到，國家高速網路與計算中心打造的Taiwan AI RAP平台不談饒舌，是要協助百工百業都搭上AI列車，如在台中市提供實景就瞬間辨識出街景招牌；澎湖縣則打造「數位孿生」漁港，提供船隻管理及海象資訊，提升出港安全。

蔡宏營指出，AI運作需強大算力，國網中心維護了AI最需要的超級電腦，並負責建置算力，而國科會2024到2028年的晶創台灣方案，就是希望逐年建構更高算力提供給百工百業使用，新主委吳誠文去年上任後發現建置算力的速度可以更加快，又提出大南方新矽谷方案，讓AI算力更強大，且不只運用在科研，也包含產業應用。

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蔡宏營舉例，國網中心3月推出台灣AI RAP平台，這個RAP非饒舌，而是Resilient AI Platform，主要提供B TO B服務，協助廠商串聯AI創新應用，讓AI算力落地，目前已有與政府單位的合作實例。例如台中市政府，可將當地市區照片輸入，系統立刻進行街景招牌等辨識，找出照片所在地址或位置。

另外，也跟澎湖縣政府攜手，利用數位孿生技術打造「三維漁港」，將港區外海的風浪、氣候以及港區船隻等虛實整合，幫助管理之虞，也讓漁民出海更加安全。此外，也建構了可信賴雲的生醫服務平台，收錄基因等醫療資訊，提供專業機構科研以及更精準的醫療服務。

蔡宏營也預告，24日在台南市沙崙智慧綠能科學城，預計將舉辦半導體應用AI的成果發表會，包含業界龍頭廠商如台積電、日月光等大廠參與，也有許多新創企業大秀點子，提供半導體設計、製造、封裝等AI應用，可縮短研究時程、製成優化、提升測試精準度等，盼讓所有科技最終目的達到服務產業、落實生活，百姓都有機會感受到科技發展的成效。

國家實驗研究院院長蔡宏營（左）接受本報「官我什麼事」專訪，分享國家高速網路與計算中心的超級電腦、AI算力建置及前瞻科研應用。（記者于安婷攝）

國家高速網路與計算中心建置了「創進一號」超級電腦，有助提升台灣整體AI算力發展。（國研院提供）

國家高速網路與計算中心與澎湖縣政府合作，打造數位孿生的三維漁港系統，結合海象、航道與船隻，可模擬漁港進出港情況，提升安全性。（國研院提供）

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