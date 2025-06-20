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    一眨眼量子運算不是夢！台灣自主研發矽基量子控制晶片

    國家實驗研究院院長蔡宏營接受本報「官我什麼事」專訪，介紹旗下半導體中心最先進科研。（記者于安婷攝）

    國家實驗研究院院長蔡宏營接受本報「官我什麼事」專訪，介紹旗下半導體中心最先進科研。（記者于安婷攝）

    2025/06/20 10:15

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣半導體科研領先全球，如今結合AI（人工智慧）與量子領域，未來科幻不再是夢想。國家實驗研究院院長蔡宏營接受本報「官我什麼事」專訪，介紹旗下半導體研究中心最先進科研，如自主研發的矽基量子控制晶片，能在量子電腦極低溫（4K）也正常運作，實現一眨眼、靈光一現的瞬間快速運算。

    蔡宏營表示，半導體全世界火紅，而半導體中心為嫁接學術與產業的重要平台，並積極培育高階人才，同時掌握許多新興前瞻技術，其中利用量子跟光電整合技術，開發出全台第一的「矽基量子控制晶片」，其在4K溫度，意即零下269度C的環境，仍維持保真度99.99％，代表晶片可正常運作，有助台灣發展量子技術。

    蔡宏營也補充，而外太空的環境也正好接近4K溫度，而衛星科研發展，也需要有相關控制晶片，能在極低溫環境正常運作，未來這些晶片有機會運用到衛星通訊設備或系統上，達到自主研發，免去更多外購依賴。

    蔡宏營表示，台灣半導體的成功，並非短時間可達到的成果，如國研院半導體中心的兩個前身，其中之一是NDL奈米元件實驗室，在1988年成立，另一個是CIC晶片設計中心在1992年成立，一個設計、一個製造，從1988年至今幾十個年頭，其中累積的半導體人才源源不絕投入產業：「沒有過去30、40年人才培育，沒有台灣半導體產業！」

    而半導體中心從理論、實作到後端應用等提供一條龍服務，也讓外國學術單位羨慕，如今中心也積極拓展國際合作，舉辦國際研討會、技術論壇等，同時也歡迎外國學研機構與國內學術單位串接，來使用半導體中心服務，逐步建構世界級的開放研發平台。

    國家實驗研究院其下設有半導體研究中心，近期最先進科研有自主研發的矽基量子控制晶片，有助未來量子及太空領域科研發展。（國研院提供）

    國家實驗研究院其下設有半導體研究中心，近期最先進科研有自主研發的矽基量子控制晶片，有助未來量子及太空領域科研發展。（國研院提供）

    國家實驗研究院的半導體研究中心已有數十年歷史，設有從理論、實作到後端應用等一條龍服務，有助學界銜接到業界應用。（國研院提供）

    國家實驗研究院的半導體研究中心已有數十年歷史，設有從理論、實作到後端應用等一條龍服務，有助學界銜接到業界應用。（國研院提供）

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