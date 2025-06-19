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    台南選手遠征韓國馬拉松 行銷運動與農產魅力

    台南選派優秀長跑好手參加今年韓國鬱陵島國際馬拉松賽，同時設攤宣傳2026台南古都國際半程馬拉松與農特產。（圖由南市體育局提供）

    台南選派優秀長跑好手參加今年韓國鬱陵島國際馬拉松賽，同時設攤宣傳2026台南古都國際半程馬拉松與農特產。（圖由南市體育局提供）

    2025/06/19 23:37

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南推動國際運動交流，特別選派南市優秀長跑好手林秋杰、楊喬筑遠赴韓國參加今年鬱陵島國際馬拉松賽，並於賽事活動現場設攤展示台南在地特色農產果乾，以及宣傳明（2026）年台南古都國際半程馬拉松，歡迎全球跑者來邊跑邊旅行，用雙腳體驗台南獨特的觀旅魅力。

    南市體育局長陳良乾表示，明年適逢台南古都國際半程馬拉松20週年，台南又擁有深厚歷史文化底蘊，不僅是運動友善城市，也是台灣農特產品重鎮，這次藉由選手參賽與攤位設置，不僅展現台南運動實力與形象，也將農產、美食、觀光景點與國際賽事推廣至國際。

    體育局表示，韓國鬱陵島國際馬拉松賽6月13日至17日，台南活動宣傳攤位展示名產鳳梨果乾、芒果果乾及芭樂果乾，讓國際跑者能夠現場品嚐台南優質農產品，不少外國跑者品嚐後立即詢問是否能購買或網購，並表達有意願來台南旅遊。

    現場也同步宣傳明年3月1日的台南古都國際半程馬拉松，吸引許多國際跑者索取宣傳摺頁，主動詢問比賽路線、報名方式及交通住宿等資訊，現場氣氛熱絡，透過國際賽事行銷，盼望台南古都國際半程馬拉松成為亞洲指標性城市路跑賽事。

    今年韓國鬱陵島國際馬拉松賽，南市積極參與國際體育交流活動。（圖由南市體育局提供）

    今年韓國鬱陵島國際馬拉松賽，南市積極參與國際體育交流活動。（圖由南市體育局提供）

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