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    逢甲大學被勒索病毒NOVA集團鎖定 校方緊急回應了

    勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。（資料照）

    勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。（資料照）

    2025/06/19 23:12

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕針對媒體報導勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學，尤其，Nova此次在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是「Chinese APT｜Nova Affiliates」，恐是具有國家級背景的駭客組織，引起資安圈關注。逢甲大回應，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散，但仍有諸多細節尚待釐清。

    有媒體指出，根據Nova暗網中顯示，此次入侵逢甲大學之後，已拿到10GB資料，這些資料包含一些程式碼、員工數據、學生付款紀錄、數據庫架構，如果逢甲大學不回應Nova的要求，10天之後，Nova將會對外公開部分資料。

    逢甲大學強調，惟經確認，目前媒體所稱員工數據、學生付款紀錄等資料並非屬實。為避免影響調查作業進行，望各界莫多加揣測。

    校方表示，6月17日即接獲外部情資，得知本校被勒索病毒NOVA集團鎖定，隨即進行應變處理、展開調查並協請外部資源進行事件調查，經過將近24小時調查，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散，但仍有諸多細節尚待釐清。

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