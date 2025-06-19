中火案勝訴 台中市環保局：感謝台北高等行政法院支持

台中市環保局2019年間發現中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台電1800萬元，環境部2020年撤銷環保局裁罰。（資料照，記者蔡淑媛攝）

2025/06/19 22:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台北高等行政法院今（19）日就台中電廠2、3號機行政訴訟案一審結果，環保局說，此案為台中市府2019年底因中火燃煤機組用煤量超出生煤管制自治條例的限制量，而處台電違規罰鍰及機組停工，感謝台北高等行政法院支持空氣污染防制等環境保護屬地方自治事項，目前因尚未收到法院的正式判決書，後續在收到判決書後，將會依判決精神加強對中火燃煤污染的管制。

環保局說，2019年間發現中火生煤使用量超過許可量上限，以違反空污法三度裁罰台灣電力公司共1800萬元，環境部2020年撤銷台中市環保局裁罰，台中環保局先提訴願但被不受理，再提行政訴訟救濟。

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針對台中火力發電廠許可證爭議，環保局停發裁罰，環境部依上級機關職權撤銷罰鍰、許可發電，案件從行政院訴願一路打到行政法院，台北高等行政法院今天（19日）撤銷政院訴願決定與環境部處分，意即中市府勝訴，可上訴。

環保局說，感謝台北高等行政法院支持空氣污染防制等環境保護屬地方自治事項，後續在收到判決書後，將會依判決精神加強對中火燃煤污染的管制。

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