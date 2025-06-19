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    好心肝診所未依規打疫苗卻免罰 邱泰源：商討完備規範並兼顧防疫

    好心肝診所在新冠疫情期間未依規定接種疫苗被台北市府開罰，最後大逆轉勝訴免罰。（資料照）

    好心肝診所在新冠疫情期間未依規定接種疫苗被台北市府開罰，最後大逆轉勝訴免罰。（資料照）

    2025/06/19 22:46

    〔記者林惠琴／台北報導〕新冠疫情期間的好心肝診所「特權疫苗」風波，遭台北市政府以施打對象不符規定為由裁罰200萬元，但最高行政法院今（19日）判決好心肝診所勝訴免罰，引發未來防疫規定效力的討論，衛福部長邱泰源表示，未來中央流行疫情指揮中心成立期間發布防疫措施的行政程序，會再與法制相關部門商討，盼能更完備規範效力並兼顧防疫需求。

    2021年新冠疫情期間，台北市好心肝診所涉違規替700多名，並非當時中央流行疫情指揮中心規範可打新冠疫苗的第一至第三類醫事人員等對象接種疫苗，掀起「特權疫苗」風波，事後遭台北市政府以施打對象不符規定為由裁罰200萬元，好心肝診所不服興訟抗罰，被台北高等行政法院判決敗訴，全案再上訴，但最高行政法院今日認定北市府裁罰不合法，逆轉判決好心肝診所勝訴免罰。

    最高行政法院審理認為，中央流行疫情指揮中心是由衛福部報請行政院同意成立期間，傳染病防治法的中央主管機關仍為衛福部。傳防法第29條第1項所稱「中央主管機關訂定之預防接種政策」，應以衛福部訂定發布者為限；中央流行疫情指揮中心以其名義自行對外發布的預防接種應變措施，醫療機構縱然未予配合，仍不得直接依傳防法第65條第3款規定予以裁罰。

    對於好心肝診所未依中央流行疫情指揮中心規定，將疫苗接種在規範對象內，司法判決卻是免罰，邱泰源指出，未來中央流行疫情指揮中心成立期間發布防疫措施的行政程序，會再與法制相關部門商討，盼能更完備規範效力並兼顧防疫需求。＃

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