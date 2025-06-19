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    金門首家公私合股戲院啟動修復 預計10月再展一甲子歷史風華

    金門縣文化局表示，金沙戲院列入歷史建築的部分，僅有戲院正立面的「山牆」 、騎樓及放映室及室內最後1、2排位子的空間。（記者吳正庭攝）

    金門縣文化局表示，金沙戲院列入歷史建築的部分，僅有戲院正立面的「山牆」 、騎樓及放映室及室內最後1、2排位子的空間。（記者吳正庭攝）

    2025/06/19 22:42

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，歷史建築「金沙戲院」6月啟動修復工程，預計10月完工，將仿似澳門大三巴牌坊的型式，僅保留1座大牆面，包括原金沙戲院正面牆體、現存罕見的碳精棒放映機所在播映室及部分座椅的空間，為走過一甲子的烽火歲月留下見證。

    金沙戲院是金門第一家公私合股經營的戲院，也是金門「唯二」的2座具有歷史建築文資地位的戲院，另一家是同樣在金沙鎮的金東戲院。

    縣文化局表示，金沙戲院獲評歷史建築的基準是「具地區性建造物類型的特色者」，其中特色之一，戲院為符合金門戰地任務與戰備需求，設有室外梯及周邊防空洞，就是因應時代背景特殊性所打造。

    文化局表示，金沙戲院列入歷史建築的部分，僅有戲院正立面的「山牆」 、騎樓及放映室、室內最後1、2排的位子，中間段一直到放映台的空間，不排除作為市集等活動場所。

    修復工程負責人金門傳統建築匠師協會理事長陳成基說，金沙戲院是歷史建築，有一定的規制，盡量修舊如舊，可賦予新的元素，讓這座建築有生命，未來更持久，期盼讓在地居民立刻感受到當年的環境氛圍，回到那段美好的記憶時光。

    陳成基檢視現地狀況，包括1樓售票室，2樓播映室內還保有2台日本品牌Rola放映機，文化局人員表示，這兩台放映機是現存罕見的碳精棒放映機，值得保存、維護。

    文化局表示，金沙戲院建於「10萬青年10萬軍」年代，在當時緊張肅殺的戰地氛圍中，為阿兵哥提供珍貴的歡笑與片刻放鬆，直到1989年吹起熄燈號，建物逐漸傾頹；縣府為重現當地鄉親與戲院的共同記憶，致力打造為「金門大三巴」意像，盼帶動金沙地區發展。

    金沙耆老指出，金門最盛時間曾有14家戲院，金沙戲院建於1963年11月2日興工，僅花費4個月，即於隔年1964年3月20日落成啟用，是一座可容納600多人的鋼筋混凝土建築。

    耆老指出，金沙戲院是繼金城鎮金門戲院後第2家民營戲院，也是第1家公私合股的戲院。當時是由金沙鎮公所收購私地，轉賣周邊商家，商家投資金沙戲院1萬元，就能以5000元買1塊博愛街或復興街的土地股分，總共80股，由鎮公所主持16股，64家商家各持1股，形成戰地中特殊的公私合營機制。

    文化局表示，金沙戲院列入歷史建築的部分，僅有戲院正立面的「山牆」 、騎樓及放映室、室內最後1、2排的位子，中間段一直到放映台的空間，不排除作為市集等活動場所。 （記者吳正庭攝）

    文化局表示，金沙戲院列入歷史建築的部分，僅有戲院正立面的「山牆」 、騎樓及放映室、室內最後1、2排的位子，中間段一直到放映台的空間，不排除作為市集等活動場所。 （記者吳正庭攝）

    金門縣歷史建築「金沙戲院」啟動修復工程，預計10月完工，修復工程主持人陳成基在播映室內檢視已經不多見的碳精棒放映機。（記者吳正庭攝）

    金門縣歷史建築「金沙戲院」啟動修復工程，預計10月完工，修復工程主持人陳成基在播映室內檢視已經不多見的碳精棒放映機。（記者吳正庭攝）

    金沙戲院播映室內仍殘留不少可能是被剪掉的電影膠卷。（記者吳正庭攝）

    金沙戲院播映室內仍殘留不少可能是被剪掉的電影膠卷。（記者吳正庭攝）

    金沙戲院內仍「躺」著許多已經擺放數十年的獎勵狀，包括1965年時任參謀總長黎玉璽頒發的「敬軍楷模」獎狀。（記者吳正庭攝）

    金沙戲院內仍「躺」著許多已經擺放數十年的獎勵狀，包括1965年時任參謀總長黎玉璽頒發的「敬軍楷模」獎狀。（記者吳正庭攝）

    陳成基說，金沙戲院的修復工程，盡量修舊如舊，期盼完工後，可以讓在地居民立刻感受回到當年那段美好的記憶時光。（記者吳正庭攝）

    陳成基說，金沙戲院的修復工程，盡量修舊如舊，期盼完工後，可以讓在地居民立刻感受回到當年那段美好的記憶時光。（記者吳正庭攝）

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