雨區再縮小！週五高溫炎熱衝36度 2縣市紫外線「危險級」

週五西半部高溫達34度，午後留意局部短暫雷陣雨；示意圖。（記者羅沛德攝）

2025/06/19 22:32

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天週五（20日）天氣與今日相似，台灣各地及澎湖、馬祖大多為多雲到晴，高溫約32至36度。午後熱對流範圍雖更為縮小，但仍需留意局部短暫雷陣雨。

中央氣象署預報，週五各地大多仍為多雲到晴，台灣附近風向為東南風，迎風面的台東及恆春半島不定時會有局部短暫陣雨，午後熱對流範圍更為縮小，大致在南投、嘉義以南、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，而對流發展易伴隨較大雨勢，午後請留意天氣變化，外出攜帶雨具備用。

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溫度方面，週五天氣持續悶熱，東部高溫約31、32度，西半部普遍為32到35度，大台北盆地、中南部近山區及花東縱谷可能出現局部36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分；至於各地低溫則是25到27度。離島部分：澎湖多雲時晴，27到32度；金門陰時多雲短暫陣雨或雷雨，26到32度；馬祖多雲時晴，26到31度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週五大氣環境跟今天相似，所以天氣型態沒有變化。週六開始會有些不同，環境風向將轉為偏南風至西南風，迎風面地區轉為中南部，清晨到上午時段會有局部短暫陣雨機會，午後各地山區、大台北、東半部仍然會有熱對流雲系發展帶來局部短暫雷陣雨。類似的天氣將有機會持續到下週二。

紫外線指數部分，週五連江、澎湖為「危險級」，其餘各縣市均為「過量級」。

空氣品質方面，週五環境風場為東南風，環境風場為東南風，西半部擴散條件稍差，污染物稍易累積，受光化作用影響，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

各地高溫約32至36度，西半部局部地區可能達31度以上。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週五連江、澎湖為「危險級」，其餘各縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週五宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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