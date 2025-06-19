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    首頁　>　生活

    新北開辦原住民族微型保險 意外受傷有理賠金

    針對設籍新北年滿15歲至64歲的原住民族人，新北市原民局提供原住民族微型保險計畫。（新北原民局提供）

    針對設籍新北年滿15歲至64歲的原住民族人，新北市原民局提供原住民族微型保險計畫。（新北原民局提供）

    2025/06/19 20:22

    〔記者陳奕劭／新北報導〕針對新北市籍年滿15歲至64歲的原住民族人，新北市政府提供原住民族微型保險計畫，並提升保險金額度，發生意外身故每人給付保險金20萬元、意外失能險最高至20萬元保險金、意外傷害醫療保險金最高給付額1萬元，市府已為符合資格者納保，預估約4.3萬名族人受惠。

    鶯歌區25歲族人陳先生工作時不小心燙傷手臂，讓他進出醫院治療一段時間，幸好市府投保的原住民族微型保險，讓他不必擔心醫藥費；新莊區15歲莊姓同學放學後打籃球扭傷腳踝，透過微型保險理賠，幾乎免去看診的醫療費用。

    市府原民局長Siku Yaway表示，新北市有超過6萬名原住民設籍，不少從事勞力密集型工作，透過開辦原住民族微型保險，一旦族人遭到意外事故，不僅全民健保減輕負擔，微型保險提供即時經濟保障，協助族人穩定生活。

    她指出，市府推動原住民族微型保險挹注約600萬元，希望確保新北市族人在面臨意外時，獲得及時經濟協助。原住民族微型保險計畫詳情可至網站 查詢。

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