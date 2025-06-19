黑壓壓太陽能板吃掉山林！大樹光電場震撼直擊 一邊種鳳梨一邊種電

滿山遍野的太陽能板豎立在山谷山坡之間，場面怵目驚心，宛如科幻場景。（記者李惠洲攝）

2025/06/19 21:19

〔記者李惠洲／高雄報導〕高雄市大樹區和山里光電案接連發酵，和山里山下的里民擔心釀大面積水土流失，高雄市長陳其邁也震怒，副市長林欽榮17日率專案小組會同水土保持技師到大樹和山里光電發電設施現場勘查，屬重大違規，已要求停工，要求能源署撤銷許可、終止開發。

整個事件在網路發酵，尤其是那開發的51公頃陡峭山坡，從原本綠意盎然的山林，逐漸成為光禿陡峭的山坡地，記者翻山越嶺實際來到現場，滿山遍野的黑色太陽能板一片片矗立在山谷裡，宛如電影裡的科幻場景，就像走進另一個世界，令人「震撼」。

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走在太陽能光電的產業道路上，可見每片太陽能板都架的比一個正常人還高，裡頭控制直流電箱吱吱作響，大型儲能配電盤系統也持續掛著「送電中」，疑似部分的電能已經正在啟用，越往上走場面更是「觸目驚心」，由高處往下看，整片山谷都是黑壓壓一片，甚至還有施工到一半的基座豎立在山坡地。

更諷刺的是，山坡上一邊種鳳梨、一邊種綠電，民眾狠酸，「全球都在種樹救地球，只有我們砍樹救綠電」，也難怪在Google地球上這個位置被竄改為「滿滿的光電板-台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」打卡地標。

和山光電場開發案已被勒令停工，開罰要求限期內改善，並將要求能源署撤銷許可、終止開發，業者必須完成目前水土保持各項的缺失，恢復植生地貌，保障民眾生命財產安全。

大樹光電場案被笑稱，「山坡上一邊種鳳梨一邊種綠電」諷刺意味十足。（記者李惠洲攝）

施工架設的太陽能板比一個成人還高。（記者李惠洲攝）

滿山遍野的太陽能板豎立在山谷山坡之間，場面怵目驚心宛如科幻場景。（記者李惠洲攝）

業者砍光樹木在山坡地設光電板，任憑雜草重生。（記者李惠洲攝）

一整排的黑色光電板「吃掉」大片山林，就像是山林被腰斬。（記者李惠洲攝）

太陽能板一片接一片串連起來，讓下方水土相當密不通風。（記者李惠洲攝）

「和山太陽能光電廠」案因違反水土保持規定、光電板設置規模超出內政部核定範圍，周邊居民憂心颱風季將屆恐釀土石流，而光電板清洗也可能汙染地下水。（記者李惠洲攝）

「和山太陽能光電廠」案因違反水土保持規定、光電板設置規模超出內政部核定範圍，周邊居民憂心颱風季將屆恐釀土石流，而光電板清洗也可能汙染地下水。（記者李惠洲攝）

太陽能光電所收集起來的能源控制直流電箱滋滋作響。（記者李惠洲攝）

儲能配電盤系統持續掛著「送電中」。（記者李惠洲攝）

現場有許多施工到一半的基座豎立在山坡地。（記者李惠洲攝）

現場有許多施工到一半的基座豎立在山坡地。（記者李惠洲攝）

一片片太陽能板集中在一起就像是巨大的反光鏡不斷的吸收熱能轉成電源。（記者李惠洲攝）

一片片太陽能板集中在一起就像是巨大的反光鏡不斷的吸收熱能轉成電源。（記者李惠洲攝）

還未開發的光電土地市府已要求停工，嚴格要求業者立即完成違規善後裸露處恢復植生原況及施作必要之滯洪、沉砂及防災設施。（記者李惠洲攝）

工作人員正在施做水土保持工程。（記者李惠洲攝）

高雄大樹光電現場 Google 地圖被竄改「滿滿的光電板-台灣價值世界奇觀綠色奇蹟」。（記者李惠洲攝）

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