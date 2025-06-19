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    首頁　>　生活

    2025彰化縣舊衣換肥皂 20件換1顆

    彰化縣環保局推出「離情衣衣 再續前緣」活動，舊衣20件可兌換1顆肥皂，今年僅辦8場，每人最多換2顆，限量限地舉辦。（環保局提供）

    彰化縣環保局推出「離情衣衣 再續前緣」活動，舊衣20件可兌換1顆肥皂，今年僅辦8場，每人最多換2顆，限量限地舉辦。（環保局提供）

    2025/06/19 20:21

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣環保局去年（2024）首度開辦「離情衣衣、舊衣回收」兌換活動，民眾踴躍響應共回收了37公噸、高達13.5萬多件舊衣。今年活動又回來了，但總場次縮水到剩十分之一，僅有8場，且地點只在彰化、員林、北斗及二林共4鄉鎮市，限時限地且限人數登場，場次有限要把握。

    這次規定，只要帶著20件乾淨整潔且無髒污的衣物就可以兌換1顆肥皂，每人最多2顆，也就是說，一個人最多可帶40件舊衣來現場免費領取2顆肥皂，跟舊衣斷捨離後，日常必用且實用的肥皂就是為自己重新找到新主人的紀念品。

    環保局表示，今年這8場次舊衣兌換活動，分別在4個鄉鎮市登場，一是家樂福彰化店美食街，時間各是6月27日、7月4日、7月18日，均為當天下午4點至晚上7點。二在大潤發員林店室外停車場，時間有6月28日、7月5日、7月19日，一樣是當天下午4點至晚上7點。

    第三處為MUCH主幼商場二林店（二林鎮吉昌二街77號），7月11日下午1點至4點。第四處流行之星服飾商場北斗店（北斗鎮中山路二段150號）7月12日下午4點至7點。

    環保局表示，每一場次兌換人數只能210人，活動前開始前10分鐘，發放號碼牌，再依照號碼牌進行兌換，現場只要有號碼牌一定換得到！舊衣包括上衣、褲子、裙子、外套都要乾淨沒有破損才行，髒污及棉被與枕頭等非衣物類還有貼身內衣物則不列入這次活動兌換項目。

    根據統計，彰化縣每年舊衣回收總量約5000公噸， 若以每件衣服平均800公克計算，相當於625萬件舊衣，數量驚人，足可堆疊成1座「布山」。縣內二手舊衣回收管道，除了可直接交付各地清潔隊資源回收車，或丟進各公所委外放置在大街小巷口舊衣回收箱外，環保局今年首度開辦舊衣改造課程，民眾反應非常熱烈，一開放報名很快就額滿，顯見民眾對去化舊衣的需求性高。

    民眾響應舊衣回收活動，回收總量驚人，堆出一座「布山」，場面壯觀。（環保局提供）

    民眾響應舊衣回收活動，回收總量驚人，堆出一座「布山」，場面壯觀。（環保局提供）

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