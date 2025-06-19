教官查「AB機」竟看LINE！專挑15女學生手機惹議

中小學生手機集中管理，經常引發校園爭議問題。示意圖，非新聞所指學校。（資料照）

2025/06/19 20:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣員林農工近日爆發教官檢查學生手機爭議，學生指控，一名男教官懷疑班上有人「偷藏手機」，竟將班上15名女學生分批叫進辦公室，要求開啟手機供其檢查。部分學生因手機內含隱私內容，當場落淚。事件引發家長與師生關注，學生已向教育部提出申訴。

該事件發生於今年5月初，涉事教官認為班級有學生以「AB機」規避集中保管規定，便要求學生開啟手機檢查LINE裡面是否有班級群組，以確認是否為本人使用。學生表示，教官檢查語氣強硬，稱若不配合將通知家長處分，讓人備感壓力；且當天僅檢查15名女學生，未涉及任何男學生，引發性別選擇性質疑。

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教官喊冤：座號前15位剛好皆為女生

對此該名教官喊冤表示，當天按座號分批請學生進辦公室，請學生「自行操作」開啟LINE班級群組，以確認手機本人使用，無意刺探隱私。事後因有學生反映，他也立刻停止相關行為。他強調，並非針對女生，而是依序處理至前15位學生剛好皆為女生。

校方表示，獲悉事件後，學校已主動啟動校事會議並全力配合主管機關調查，同時也對該教官進行溝通與提醒，未來在處理學生事務時，應更加謹慎且尊重學生之隱私與人格發展。

國立員林農工爆發教官檢查學生手機爭議。（圖擷取googlemap）

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