北市「區域衛星計畫」錄取未報到數漸增 詹為元點制度性問題

台北市教育局2016年起推動「區域衛星計畫」，但符合資格的學生僅能依據戶籍地分發，北市議員詹為元呼籲開放自由選校。學生示意圖。（資料照）

2025/06/19 20:23

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市教育局2016年起推動「區域衛星計畫」，透過跨校師資團隊，於週末或課後開設主題區域性資優特色課程，提供台北市經資優鑑定通過參與特殊教育方案學生報名。不過，台北市議員詹為元指出，目前學生僅能依據戶籍地所屬行政區分發就讀，但各校即便是同樣科目的課程，主題內容也大不相同，近3年錄取及實際報到學生數量差距越來越大，恐是學生對課程不感興趣所致應檢討。

台北市教育局表示，有關現行安置方式調整建議，由現行採依戶籍地行政區分發方式，調整改由學生依課程內容自由選擇，教育局將與各區域衛星方案承辦學校另案召開會議，綜合評估及研議可行性。

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台北市區域衛星資優方案安置計畫，提供經「學術性向資優學生參與特殊教育方案」鑑定的資優國中小學生安置服務，各區域衛星方案課程由辦理學校規劃設計國文、英文、數理3科目，並經市府邀請資優教育領域委員專業審查通過後實施。

詹為元表示，近期接獲家長陳情，針對同一科目不同學校訂定主題內容也大不同。以英文為例，東湖國中主題為翻轉國際跨縣新世界，分析全國議題如生物多樣性的重要性等；龍門國中則是以認識聯合國永續發展為基礎，輔以經典文學、影集的文學素養。

不過詹為元說，學生並無法依據興趣選擇參與學校，僅能依據戶籍地分發，檢視近3年錄取與實際報到學生數差距，2022年共39件；2023年49 件；2024年62件，原因之一恐就是學生對課程興趣不大所致。

他建議，在區域衛星資優方案已行之有年、教學資源逐步成熟的情況下，應適度鬆綁行政區劃限制，開放學生依課程內容與興趣自由選課。不僅有助提升學生學習動機與參與率，也更能發揮資優教育強調「潛能開發」與「多元展能」核心價值。

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