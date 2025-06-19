中捷紅線路線實勘！走崇德路到豐原 在文心崇德站與綠線交會

中捷紅線示意圖。（台中市政府提供）

2025/06/19 20:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運工程局正推動台中捷運紅線（崇德-豐原線）可行性研究作業，捷運紅線是台中捷運系統北向延伸的關鍵幹道，初步規劃起點自北區崇德路與三民路口，路線沿崇德路、承德路、西勢路、豐原大道一段到豐原中正路，全長約11.8公里。

此外，全線採高架型式興建，預計設置9座高架車站。服務區域涵蓋北屯、潭子與豐原等台中重要生活圈，紅線完工後將與綠線於文心崇德站形成轉乘節點，與規劃中的機場捷運線（橘線）銜接，建構完整且高效的軌道轉乘網絡。

請繼續往下閱讀...

捷運工程局今（19）日由局長蘇瑞文率領同仁與專業技術顧問團隊，實地勘查紅線預定路線，全面盤點與技術評估站點位置、沿線環境、交通條件與施工挑戰。

蘇瑞文說，紅線不僅是台中捷運路網的北向骨幹，更是市府推動「山城地區公共運輸均衡發展」的具體展現。豐原區為台中山城的行政與產業中心，透過捷運延伸可強化與市中心間的連結，縮短通勤時間，帶動沿線轉運節點、生活圈與都市更新的發展，落實「軌道帶動都市、捷運引領發展」的目標。

捷工局說，此案可行性研究總經費為2000萬元，2024年10月獲交通部核定補助1170萬元，市府自籌830萬元，計畫已於今年4月召開起始工作會議，正式啟動研究作業。預計後續完成期中、期末報告後，將報請交通部審議，邁向下階段綜合規劃作業。

這次現勘針對紅線9處初步預定站點展開現場調查，站點分布於崇德路、承德路、西勢路及中正路等交通幹道，依據通勤熱區、轉乘需求與土地利用潛力研擬設站原則。

另外，專業技術團隊同時就橋梁接續、管線遷移、道路斷面空間、既有建物鄰近情形等因素進行現地觀察與風險評估，盤點潛在施工難點，以利未來工程設計與財務規劃作業。

捷工局會勘中捷紅線。（台中市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法