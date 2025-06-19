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    高雄六合夜市爆「泰國蝦6隻500元」 老闆娘：沒有賺太多

    網友在六合夜市買6隻鹽烤泰國蝦，要價500元。圖中攤位非當事店家。（資料照）

    網友在六合夜市買6隻鹽烤泰國蝦，要價500元。圖中攤位非當事店家。（資料照）

    2025/06/19 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕六合夜市可說是高雄最具代表性的夜市，卻屢屢傳出商品賣太貴的爭議。有網友訴苦，她在六合夜市買了6隻鹽烤泰國蝦竟要價500元，讓她氣得表示，「國際觀光夜市的高水準收費」。

    網友昨在「爆料公社」發文表示，她在六合夜市買了大份的鹽烤泰國蝦，並稱一開始有跟老闆娘確定有幾隻蝦，對方也含糊指了烤爐上的兩排蝦共十隻，沒想到餐點到手後卻只有6隻，讓她怒罵，「國際觀光夜市的高水準收費」。

    老闆娘：當下有退費

    對此，老闆娘也回應，店內的價格都有透明化，而500元是一斤蝦的份量，並稱大隻泰國蝦的進貨成本一斤就要450元，小隻則是一斤380元，實在沒有賺太多。而為了避免衝突，老闆娘說當下也有退費給原PO，沒想到竟被PO上網抱怨。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「你一定沒吃過藍帶蝦球」、「現在的夜市口袋不夠深真的不能去」、「貴的是湖南妹子幫你烤」。不過也有網友緩頰，「泰國蝦現在不便宜，回不去的價格」、「很合理哦！我還看過一隻500的，我以為我眼瞎我叫我老婆看還真的一隻500」。

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