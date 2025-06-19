撤銷中火1800萬罰鍰被法院認定違法 環境部將上訴

2025/06/19 20:03

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中火燃煤超量開罰1800萬被環境部撤銷 台中市環保局勝訴

〔記者吳柏軒／台北報導〕台中火力發電廠許可證爭議，台中市政府環保局停發裁罰，環境部依上級機關職權撤銷罰鍰、許可發電，案件從行政院訴願一路打到行政法院，台北高等行政法院今天（19日）撤銷政院訴願決定與環境部處分，意即中市府勝訴；對此，環境部尊重，但將依法提起上訴。

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環境部指出，訴訟源於108年11月，中市府想要台電減煤，所以將106年10月發給台中電廠的許可證中，原已載明應配合減少使用燃煤的時間期程，在2年後才說當時「誤繕」，將原本「自」109年1月26日「起」開始減煤，改為「至」109年1月26日「前」要完成減煤，形同將減煤期程起點突然改為應達成時間，要求台電在剩下2個月內達成不可能的減煤目標。

環境部強調，此例一開，不僅違反信賴保護原則，也造成「空氣污染防制法許可制度」的混亂，環境部基於中市環保局空污防制業務行政監督之「上級機關」立場，當然要制止這種行為。故在109年2月由當時的環保署依職權撤銷中市環保局對台中電廠的違法處分，以維護全國空污防制政策一致性、合法性及空污法的安定性。

環境部說，減煤是各界的期盼，環境部當然支持公私協力合作減煤，但應依法行政，相信任何業者都不可能接受地方政府以裁罰的作法，強制要求無法達成的減煤目標；此外，該行政訴訟尚未確定，環境部的撤銷處分仍然有效。空污防制是國家重要施政項目，中央與地方權責劃分明確，為避免「一法多制」的情形，環境部將於收到判決書後依法上訴，並待終審公正決定。

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