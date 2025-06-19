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    首頁　>　生活

    境外學生接待家庭扮民間大使 教育部向年滿20歲以上家庭招手

    境外學生接待家庭，安排境外生體驗牛車文化，感受台灣農村的風情。（教育部提供）

    境外學生接待家庭，安排境外生體驗牛車文化，感受台灣農村的風情。（教育部提供）

    2025/06/19 19:22

    〔記者林曉雲／台北報導〕教育部推動「境外學生接待家庭計畫」，今（19）在台南辦理說明會，介紹教育部接待家庭計畫線上平台功能，期進一步吸引更多大專校院、台灣家庭及境外生加入，串起大專校院、台灣家庭與境外學生間的連結，跨越語言與文化的距離，以接待家庭計畫用行動連結世界。

    教育部國際司科長施眉綺說明，為使境外學生深入體驗台灣多元人文風貌，並鼓勵台灣家庭透過與境外學生互動拓展國際視野、促進民間外交，教育部自99年起推動境外學生接待家庭計畫。

    接待家庭會配合傳統節日舉辦活動，例如國立台灣大學邀請32名家庭成員與47名來自法國、印度、越南等國的學生一同品嘗粽子、參與端午問答，感受節慶文化；銘傳大學則舉辦家庭出遊日，安排4組接待家庭，帶領12名美國萊斯大學學生探索北海岸與陽明山，促成更多文化交流及互動。

    此外，許多接待家庭也舉辦創意活動，例如酒精墨水畫、短影音工作坊、控窯體驗與牛車導覽，讓外國學生體驗台灣的藝術與農村文化。

    接待家庭一位家長分享，原本只是想讓孩子認識國際文化，沒想到自己也深受感動，接待學生讓生活多了故事，也改變了看世界的方式。而一位來自巴基斯坦的學生表示，他在台灣與3個家庭互動，參與各種在地活動，感受到家的溫暖，是他在台灣求學最難忘的經歷之一。

    施眉綺表示，接待家庭計畫線上平台提供接待須知及知能課程，有意願成為接待家庭的民眾，需符合年滿20歲且與家人同住等條件，以家庭為單位，完成線上培訓及面試後，即可於線上媒合系統發起活動接待學生，也可參與學生及各大專校院發起的活動。

    相關連結請見︰

    大專校院境外學生接待家庭計畫網站

    台大國際處舉辦端午文化活動，接待家庭與境外學生共度佳節。（教育部提供）

    台大國際處舉辦端午文化活動，接待家庭與境外學生共度佳節。（教育部提供）

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