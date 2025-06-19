中火燃煤超量開罰1800萬被環境部撤銷 台中市環保局勝訴

台中火力發電廠。（資料照）

2025/06/19 19:15

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撤銷中火1800萬罰鍰被法院認定違法 環境部將上訴

〔記者林嘉東／台北報導〕台中市政府環保局認為台電台中火力發電廠總燃煤量超量，三度開罰中火共1800萬元，環境部認為環保局裁罰違法，予以撤銷，台中市環保局不服，提行政訴訟救濟。台北高等行政法院今天（19日）判台中環保局勝訴，撤銷環境部的處分，可上訴。

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判決指出，台中市府環保局許可中火設置固定污染源、鍋爐發電程序共10組，但環保局人員2019年11月29日前往稽查固定空氣汙染源時，發現中火自2019年1月26日至11月28日，總生煤使用量為1110萬2718公噸，超過1104萬公噸許可量上限，認為違反空氣污染防制法，於同年12月3日開罰300萬元，並限期改善；未料，市府二度前往查核發現中火燃煤仍超標，同年12月14日開出再開出600萬元罰單，並限期改善；市府12月23日複查，發現鍋爐發電程序仍持續使用生媒，顯未完成改善，第三度裁處罰鍰900萬元。

中火不服3件裁罰處分向台中市府提訴願，第1件300萬元處分被駁回，中火再向台中高等行政法院提行政訴訟，案件被裁定停審中；至於600萬及900萬的處分，台中市府尚未作成決定。

不過，台中市府環保局的上級機關環境部認為，中火生煤使用量未超過許可證應記載內容，並沒有違反空污法，以台中府環保局裁罰屬違法行政處分，2020年2月25日撤銷環保局的3項裁罰，環保局不服提行政訴訟救濟。

北高行認為，環境保護有因地制宜的特性，空污防制是環境保護重要項目，空污防制為台中市地方自治範疇，台中市府裁處中火罰鍰並廢止許可證，自屬地方自治事項，台中市府辦理自治事項或委辦事項若違背憲法、法律、中央法令或逾越權限，應由行政院所屬各部會報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，而不是逕由各部會自行撤銷、變更、廢止或停止執行。

北高行指出，台中環保局裁罰中火的處分，若有違背憲法、法律或法規，環境部應報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，環境部是行政院的下級機關，並沒有撤銷、變更、廢止或停止執行的權限；縱使環境部認為台中環保局辦理空污防制屬委辦事項而非自治事項，參酌地方制度法規定，仍應報行政院予以撤銷、變更、廢止或停止執行，而不是由環境部自行撤銷，因此認為環境部撤銷台中環保局處分有違誤，判決台中環保局勝訴。

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