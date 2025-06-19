咬水果也咬電器 疣胸琉璃蟻亂竄 農業部允啟動跨部會調查與防治

每到夏日，彰化八卦山區疣胸琉璃蟻就成群結隊爬到車輛亂竄，讓不少車主感到崩潰（資料照）

2025/06/19 18:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕疣胸琉璃蟻近年來在中南部大量出沒，不僅影響芭樂、龍眼等果樹生長，導致農民農作受損、作業時遭咬傷，還頻頻入侵民宅、學校、寺廟等建築，造成電器短路、電腦故障等問題。立法委員陳素月今（19日）邀集農業部與環境部官員，到彰化八卦山區社頭與彰化市一帶實地會勘，農業部防檢署副署長杜麗華允諾，將儘速啟動跨部會調查與防治策略。

研究指出，因氣候變遷、農業耕作及蟲害防治方式影響，導致疣胸琉璃蟻行為模式改變，已從野外逐漸入侵山腳聚落與民宅，嚴重影響居住與農作環境。根據統計，從新竹以南至高雄已有9縣市出現災情，其中雲林通報案件超過700例，彰化雖仍屬零星，但災情擴大跡象明顯，引發各界高度關注。

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果農反映，琉璃蟻會與蚜蟲、介殼蟲共生，不僅干擾採收作業，還會釋放蟻酸攻擊人畜，導致荔枝、咖啡等作物受損變成次級品，蕭姓農民說，現行官方建議以硼酸糖水、皂素或柑橘精油等資材防治，反映效果有限，且常造成減產，苦無有效對策。

杜麗華表示，因疣胸琉璃蟻尚未列為農業有害生物，尚無核准農藥可用，目前防治以「三步驟」為主，先控制共生害蟲、清除棲息環境，再使用資材輔助處理。農業部也將與專家學者合作研擬策略，舉辦講習會提升農民應對能力。

環境部化學物質管理署副署長陳淑玲則指出，將從環境整頓、防堵入侵、合理用藥三方向著手，並協助申登由彰化縣政府與彰化師範大學共同開發的環境用藥，提供民眾更有效的防治選項。

陳素月強調，過去因部會權責分散，疣胸琉璃蟻淪為「三不管地帶」，導致防治成效有限，呼籲比照「紅火蟻防治中心」設立跨部會常設單位，由一部會統籌整合資源、持續追蹤與研擬策略，才能有效因應這類新興蟲害帶來的農業、民生與公共安全威脅。

疣胸琉璃蟻喜歡躲在樹葉，農民農作時容易被咬，或被釋放蟻酸攻擊。（陳素月服務處提供）

立法委員陳素月（左）邀集農業部防檢署副署長杜麗華（右）與環境部官員，到彰化八卦山區一帶實地會勘。（陳素月服務處提供）

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