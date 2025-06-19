桃市暑期系列活動開跑 推出4大主題營隊

桃園市政府青年事務局舉辦「盛夏光年出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動開跑。（記者李容萍攝）

2025/06/19 20:17

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（19）日舉辦「盛夏光年出門吧！少年」暑期活動記者會，宣布今年暑期系列活動開跑，今年以「玩中學、學中玩」為主軸，首度導入角色冒險式設計概念，推出「未來冒險家」、「情緒煉金師」、「科技探險家」及「設計旅人」4大主題支線。

青年局長侯佳齡指出，這「4大主題支線」的每一個角色都象徵著一種探索的方向，「未來冒險家」提供校園年輕學子針對不同面向的體驗與嘗試，對未來的發展方向有更進一步的認識，包含成年禮、暑期營隊、社團幹部訓練營，涵蓋大專院校與高中職，透過多方位體驗與交流，強化領導力、團隊合作與綜合實力。

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「情緒煉金師」透過電影講座與講唱會，關注青年的身心健康的發展與自我探索；「科技探險家」帶領青年進入科技新紀元，透過XR體驗館融合VR虛擬實境、AR擴增實境、3D建模、AI系統等先進技術，帶領青年親身探索未來科技脈動；「設計旅人」結合動漫藝術的展覽與手作工作坊等活動，引領青年發揮創意 ! 透過角色代入與任務參與，讓青年在活動中不只是參加者，更是主角。

其中，台灣角色IP授權展7月8日至8月6日在桃園設計庫（中壢區明德路）登場，邀請15位以上台灣本土IP明星聯合展出。並結合台北國際連鎖加盟大展夏季展，邀請商業服務業觀展，洽談授權合作商機，拓展桃園設計版圖。

因應中原文創園區動漫祭活動，桃藝工坊於7月5日至8月8日在中原文創園區5號倉庫的文創職人基地辦理動漫系列的手作坊課程，共5堂課程，活動期間內於指定期間不限金額消費或參與工作坊、活動任務，將有機會獲得優惠或限量小禮物。

侯佳齡說，活動即日起陸續展開，並在「桃園市政府青年事務局」官網、Facebook與Instagram粉絲專頁開放查詢。

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