中市65歲人口以上達48萬 議員要求骨質疏鬆症納老人健檢補助

是否將骨質疏鬆症納人老人健檢補助項目，中市衛生局表示會再研議。（中市府提供）

2025/06/19 19:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市65歲以上人口已達48萬4千多人，根據衛生福利部國健署調查顯示，骨質疏鬆症為台灣65歲以上老年人常見的慢性病第4名，很多長輩並不清楚自己骨質疏鬆症，往往不小心摔傷後，不但影響行走，甚至產生後遺症造成遺憾，議員要求應將骨質疏鬆篩檢，納入老人健康檢查補助項目。

衛生局表示，因中央防治政策以健康促進預防為優先，衛生局將研議並持續關注醫療實證、中央及其他縣市補助政策及建議，作為台中市未來政策參考。

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市議員謝志忠指出，根據國際骨質疏鬆基金會研究台灣50歲以上人口的骨質疏鬆發生率，預估在今年將增為42%；再根據衛生福利部台中醫院衛教資訊指出，台灣每年髖部骨折發生率為全亞洲第一，被列為高風險國家；50歲以上婦女，每3人就有一位於此生會經歷骨鬆骨折，而且骨質疏鬆症是一種沈默的疾病，大多沒有明顯症狀，若不以為意，只要輕微跌倒，或是突然過猛外力撞擊，就可能造成骨折，影響健康生活品質甚至死亡。

謝志忠表示，目前台北、桃園、台南與高雄等4都，都有將骨質疏鬆的相關檢測項目納入常態性的老人健檢項目，或是辦理試辦計劃。他強調，市府應正視高齡者骨折風險日益增加的現況，評估將骨質密度檢查納入老人健檢項目中，提升長者健康保障與生活品質。

他說，中高齡人口骨質健康的潛在危機不容忽視，市府應積極啟動評估，推動「骨質疏鬆篩檢補助計劃」，從源頭降低骨折風險，守護市民的健康與生活尊嚴

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