黑熊武陵山莊附近中「山豬吊」截肢 雪管處清查再發現非法獵具

雪霸國家公園管理處地毯式清查，再查獲並拆除一組套索式陷阱。（雪霸國家公園管理處提供）

2025/06/19 18:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園武陵地區有隻台灣黑熊17日被發現受困陷阱，雪霸國家公園管理處為進一步釐清黑熊受困原因，清除潛在威脅，今（19）日上午在案發地點及周邊區域地毯式清查，再查獲、拆除一組套索式陷阱及一個踏板式獵具，交由保七總隊第五大隊追查違法人員。

雪霸國家公園管理處17日下午接獲林業及自然保育署台中分署梨山工作站人員通報，在武陵山莊附近樹林發現有黑熊受困山豬吊陷阱，雪管處立即會同農業部生物多樣性研究所、林保署與保七總隊第五大隊人員到場救援，黑熊經麻醉連夜後送生物多樣性研究所野生動物急救站醫療，左前掌部分組織壞死局部切除。

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雪管處表示，自2022年起啟動「紅外線相機監測計畫」，在園區內架設52部紅外線自動相機，累積記錄超過60萬張照片與2萬筆影片檔案，留下大量關於雪霸山林野生動物的寶貴紀錄。這些資料由保育人員定期維護並交由嘉義大學進行分析，提供後續保育工作之重要依據；根據多年的監測紀錄，雪霸園區雪山登山口、大鹿林道東線、230林道等地區是黑熊出沒的熱點區域。

雪霸處指出，今年初開始即在雪山登山口、七卡山莊及大霸登山服務站等遊憩熱點加強人熊互動宣導工作，設置野生動物保育海報與資訊看板，提醒遊客注意行為，避免干擾野生動物活動。未來亦將加強園區保育巡查及黑熊宣導工作，強化精進防治盜獵的作為。藉由本次事件的經驗累積跨機關合作及建立黑熊救傷與防治盜獵機制，為台灣黑熊與國家山林中的所有野生生物打造更安全的棲息環境。

雪管處提醒，國家公園內嚴格禁止任何形式的狩獵行為，無論是設置陷阱或使用獵具，尤其是山豬吊等工具，均不被允許，依國家公園法第13條及野生動物保育法第18條，違者將處1年以下徒刑、拘役或併科6萬至30萬元罰金。

黑熊健康狀況初步檢測後，迅速抬入籠內運送下山做更進一步的醫治。（雪霸國家公園管理處提供）

林保署台中分署、農業部生物多樣性研究所、雪管處及保七總隊第五大隊等人員合力將受困黑熊運下山就醫。（雪霸國家公園管理處提供）

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