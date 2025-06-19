好市多工作服「2黑色的洞」作用曝光！網讚爆：炎夏超實用

好市多員工背心，2個黑色的洞上裝有電風扇。（擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

2025/06/19 22:20

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日，網友到好市多，發現停車場及加油站的員工身穿的反光背心都附有黑色的洞，仔細一看才發現，黑色孔洞裡面都裝有電風扇。對此，網友感到非常新奇，也大讚這樣的設計「超級人道」。

網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，近日到好市多消費時，女兒突然問工作人員身穿背心上黑黑的洞是什麼，他近看才發現好市多員工工作服上竟然有加裝電風扇。原PO驚奇表示，這種設計應該比掛脖風扇方便許多，且這樣的配置對在室外的工作人員真的友善很多，希望台灣的雇主們也可以多多跟進幫員工配置這種降溫系統。

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貼文一出，湧入大批網友討論，網友表示「直接加裝在背心上很棒欸！我們都是自己拿小風扇…超不方便」、「好市多的企業氛圍真的不錯！很關心員工」、「那是空調服，超好用」，也有網友補充「日本很多工人都會佩戴，高溫傷害防護也是工安的一環。但在台灣…工安都不怎麼被重視」。

網友發現好市多員工背心上裝有電風扇，大讚「超人道設計」。（擷取自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

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