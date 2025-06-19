止血帶售價破千挨轟斂財 黑熊學院實測「便宜盜版貨」打臉

黑熊學院推出防災包遭大量藍白支持者輪番攻擊，還嘲諷止血帶一條賣1000多是「斂財」。（圖擷取自@kuma.academy IG，本報合成）

2025/06/19 21:37

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吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍對台戰備動作頻頻，加上地震等天災不斷，不少人開始防範未然，準備各種避難急救用品，然而，黑熊學院推出售價防災包，遭大量藍白支持者輪番攻擊，還嘲諷止血帶一條賣1000多是「斂財」。對此，黑熊學院秀出使用便宜但品質低質的盜版貨的結果，打臉相關不實言論。

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黑熊學院販售名為「防災必BEAR盒 LIGHT版」的避難用品組合，定價1380元，吸引不少人參考。不過醫師蘇一峰、國民黨桃園市議員凌濤等人輪番指控黑熊學院避難包的製作成本低廉、內容陽春，砲轟黑熊學院創辦人沈伯洋趁機大賺國難財，引發熱論。

花蓮縣政府臉書粉專日前發文，介紹在罷免投票日前夕發放的家戶防災避難救護包，還刻意標註「花蓮鄉親0元、認同花蓮免1380」等關鍵字，雖未點名特定團體，但仍在網上掀起熱烈討論。國民黨今（19）日上午召開「避難包界的愛馬仕，裝的是玻璃心，反對大惡罷，就是反對中國雙標熊」記者會，不斷強調黑熊學院販售中製產品，指控身為國防外交委員會召委的沈伯洋就是台灣國安最大的破口。

各大社群平台不少網友以「台灣價值」、「青鳥愛當盤子」等言論來嘲諷黑熊學院或其支持者。黑熊學院17日在臉畫發文回擊搞不清楚狀況、為黑而黑的人，除了以「​你說1+1=5，你也是對的」幽默吐槽，也透露看到近期出現非常多的避難準備討論，「真的是這幾年來，群眾對避難準備最熱烈、持續最久的一次！」，並強調避難物品如何準備、是否能更便宜買，都是非常正面且必要的討論。

另外，黑熊學院官網販售定價1千多元的止血帶，再度遭網友批評「激似淘寶貨」，還 稱淘寶上單個售價不到人民幣17元（約新台幣71元），嘲諷黑熊學院「是在斂財」。對此，黑熊學院在Threads發布去年拍攝的影片，詳細介紹止經過美國國防部審核與台灣衛福部認證的正版止血帶功用，還實測使用便宜的盜版止血帶，畫面顯示盜版止血帶因材質脆弱、容易斷裂，因此無法在傷者需要急救時派上用場。

黑熊學院還補充一個「熱知識」，「當你受傷需要被急救時，身邊的人應優先使用「你身上的救護用品」來救你，因為他身上的是留給他自己（或親友）的救命物資。你準備了劣質止血帶，運氣好身邊有人要救，卻因為旋桿斷裂而失效，那是你自己種的因。」

黑熊學院也強調，醫療資源很珍貴，尤其在戰時，「請務必認知到，沒有人有義務要用他自己的止血帶去救你。若你身上沒有醫療物資，就得仰賴別人消耗自己的物資。所以你愛買盜版止血帶，錢在你手上我也阻止不了你，自己的命值多少錢你自己決定囉。」

黑熊學院實測便宜的盜版止血帶。（圖擷取自@kuma.academy IG，本報合成）

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