1歲半寶寶「找不到合格安全帽」遭罰！他無奈：嬰兒只能開車載？

網友騎機車載嬰兒上路，因1歲6個月嬰兒找不到適合安全帽無法配戴被開罰。示意圖，非當事人。（資料照）

2025/06/19 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名網友騎著機車載1歲6個月大的嬰兒上路，因嬰兒沒有配戴安全帽而被開罰。爸爸無奈表示，「以這個年紀完全沒有嬰兒可以戴的安全帽，所以帶兩歲以下小朋友出門只能開車嗎？」貼文一出，湧入許多網友回應，原PO反遭網友批評。

一名網友在爆料公社上發文表示，因為當日老婆去上班，在沒人顧小孩的情況下，只好騎著機車帶小孩出門，結果在路上因嬰兒沒戴安全帽被檢舉。對此，網友表示當時寶寶才一歲6個月，市面上根本找不到符合頭型且符合台灣安全帽標章的產品。在網上只找到幼兒配戴的學步防摔頭盔跟兒童單車安全帽，且兩歲以下也不建議配戴安全帽，因為頸部脊椎尚未發育，戴了安全帽反而很容易受傷。

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除此之外，原PO也發現道路交通安全規則上註明「配戴時安全帽應正面朝前及位置正確，於顎下繫緊扣環，安全帽須穩固戴在頭上，且不可遮蔽視線」，完全沒有任何一個字眼是合法可以臨時帶著嬰兒騎車出門的……機車不行，更別說搭計程車了！」對此，網友無奈發問「所以帶兩歲以下小朋友只能開車？」。

貼文一出，湧入一片罵聲，網友表示「一歲多確實摩托車不管怎麼載都是危險的啊⋯」、「所以你把寶寶放前面當安全氣囊就很安全？」、「不是每家都有車？那就想辦法借車、租車、叫車、大眾交通。連這些辦法都沒有辦法解決，你哪來什麼勇氣認為你能解決小孩成長問題？」

網友騎機車載嬰兒上路，因1歲6個月嬰兒找不到適合安全帽無法配戴被開罰。（擷取自爆料公社）

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