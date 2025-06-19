北農58件蔬果農藥超標！木瓜、番石榴都上榜 銷毀逾1.9萬公斤

台北農產公司5月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留，共計抽驗881件蔬果產品，檢驗結果有58件不符合規定，銷毀重量計1萬9723公斤，主要不合格品項為木瓜、辣椒及番石榴。（北市市場處提供）

2025/06/19 17:49

〔記者孫唯容／台北報導〕台北農產公司5月監測批發市場蔬果農產品農藥殘留，共計抽驗881件蔬果產品，檢驗結果有58件不符合規定，銷毀重量計1萬9723公斤，主要不合格品項為木瓜、辣椒及番石榴，其中包含針對高風險農產品進行加強抽驗。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託台北農產公司經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，每日對於進場拍賣之果菜進行農藥殘留之抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果。

請繼續往下閱讀...

進場果菜凡經抽驗不合格，台北農產公司隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應代號之同品項蔬果拍賣，經取樣檢驗合格後始得拍賣，如檢驗不合格則報廢銷毀，同時依「台北農產運銷股份有限公司批發市場供應人申請登記及管理要點」規定停止其供應。

北市府市場處指出，每年補助台北農產公司購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達1萬3000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。另為有效運用檢驗量能，台北農產公司針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

市場處也提醒，每年6月至8月是秋葵的產季，台灣主要產區分布於嘉義縣，秋葵富含維生素A、β胡蘿蔔素和維生素E，是營養豐富的蔬菜，民眾在選擇秋葵時，應挑選長度約5至10公分、脊上有毛且果莢有萼片為佳，購買後放入冰箱可保存4到5天，民眾可把握時機，品嚐最原始的風味。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法