高溫不斷！大台北、花東明起連日飆36度 山區防午後雷陣雨

大台北地區接下來數日局部高溫都可上探36度。（資料照）

2025/06/19 17:40

〔記者林志怡／台北報導〕近日連續高溫不斷，中央氣象署指出，未來一週各地仍將維持上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，但午後雷陣雨的好發區域會隨著風向轉變略有不同，另接下來各地仍普遍有31度以上高溫，且大台北地區、中南部近山區、花東縱谷等需注意36度或以上的高溫。

中央氣象署預報員陳姵安說明，明日台灣周邊維持東南風的環境，週五、週六迎風面的東南部地區、恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後雷陣雨降雨區域以南投、嘉義以南、大台北地區及各地山區為主，且西半部山區可能有局部較大雨勢。

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週六台灣周邊風場轉為西南風，清晨至上午的中南部地區可能有零星短暫陣雨出現，午後雷陣雨降雨區域則轉移至中部以北地區及各地山區，且西半部山區仍需注意局部較大雨勢。

陳姵安說，週日至下週三台灣附近轉為西南風為主的環境，清晨至上午的中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後雷陣雨降雨熱區方面，週日至下週一主要分布於中部以北、東北部地區及各地山區，且週日東南部地區容易有焚風出現。

下週二至週三因水氣增加，午後雷陣雨區域擴大，西半部地區、東半部山區都有局部短暫雷陣雨，下週四因水氣進一步增加，且風場轉為偏南風，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區則是多雲的天氣，午後仍有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，陳姵安指出，今明兩天呈現西半部比東半部熱的情況，西半部地區氣溫普遍可達32至35度，東半部地區約31至32度，且大台北地區、中南部近山區、花東縱谷有局部36度以上高溫，週日後高溫區轉移至大台北地區、台灣東南側與花東縱谷。

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