林內龍過脈步道整修部分路段封閉 逢八色鳥育雛設生態監測保護

雲林林內鄉龍過脈森林步道多處損壞，林業保育署南投分署封閉部分路段整修。（林保署南投分署提供）

2025/06/19 17:27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣林內鄉龍過脈森林步道2008年完工開放至今，多處步道設施損壞，林業保育署南投分署6月25日到9月30日封閉鐵管坑至坪頂路線施工，提醒遊客改走濟公廟到鐵管坑路線；另外，現為八色鳥育雛期，施工單位將設置環境生態監測工具，隨時調整施作區域及時間。

龍過脈步道串連林內鄉林中、林南及坪頂3村，步道有豐富多元的自然與人文景觀，在稜線上展望很好，可眺望雲林地區，也可看到八卦山山脈，下稜線進入林蔭間，低海拔次生林生態資源豐富，可能遇到大冠鷲、台灣獼猴及八色鳥，步道平緩老少皆宜，吸引許多人登山健行。

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林保署南投分署指出，考量步道設施多處損壞，避免造成登山者受傷，其中鐵管坑至坪頂路C、D線施工封閉到9月30日，請民眾改走濟公廟至鐵管坑A、B線或其他步道。

南投分署說，為避免施工影響步道沿線自然生態，工程設計時已先委託專業單位辦理完成生態檢核計畫，施工區域、工期及工法都將以減少對野生動物及生態環境最少的方式，且在施工期間仍定有環境生態監測工項，若有發現八色鳥及保育類動物活動及繁殖行為時，會隨時滾動式調整工程施作區域及時間，兼顧步道工程及自然生態。

最近天氣不穩定，午後有陣雨發生，南投分署提醒，大雨後山區環境不穩定，應減少山區活動，有關龍過脈森林步道及其他步道訊息，可上「台灣山林悠遊網」查詢。

雲林林內鄉龍過脈森林步道多處損壞，林業保育署南投分署封閉部分路段整修。（林保署南投分署提供）

龍過脈森林步道施工封閉路段。（林保署南投分署提供）

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