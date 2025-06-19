寶山綠竹筍節「竹林魔法村」 6/22雙溪國小開玩

寶山鄉是新竹縣綠竹筍產量第一的鄉鎮。（記者廖雪茹攝）

2025/06/19 19:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕每到夏季，綠竹筍拔地而出，也喚醒了屬於土地與人情的記憶。新竹縣寶山鄉綠竹筍節這個週日（22）上午9點在雙溪國小登場，今年別出心裁以「竹林魔法村」為主題，將搭設「傳奇魔法師筍甘的飛天掃把」巨型藝術裝置，鄉長邱振瑋邀請大家一起進入綠竹筍魔法世界，享受鮮美甘甜的綠竹筍與音樂魔術表演！

邱振瑋表示，寶山鄉是新竹縣綠竹筍產量第一的鄉鎮，擁有約90公頃的種植面積，年產超過700公噸。地處山坡地、土壤鬆軟、水質純淨，孕育出質地細嫩、口感清脆的綠竹筍，被譽為夏季農產中的「綠寶石」。筍身「白、彎、矮、肥」，低卡高纖，是夏日解暑、養生的美食。

請繼續往下閱讀...

綠竹筍節會場，將設置巨型藝術裝置「傳奇魔法師筍甘的飛天掃把」，提供打卡拍照；還有「小小魔法師氣墊遊戲區」、「竹林挑戰」闖關集點、「竹林魔法市集」、「竹林筍地奇」布袋球競賽，以及音樂魔術表演等。

第二屆「發現寶山之美攝影比賽」也同步徵件中，總獎金超過10萬元，開放至9月30日截止。比賽分為景觀、人文及生態三大類別，每人每類可投4件作品，至「享樂寶山」網站註冊會員，即可線上投稿，並參與網路人氣票選。

寶山鄉公所除了當天提供鄉內接駁專車，上午8點30分自新豐宮發車到會場，下午1點原路線回程外，外地遊客若搭火車或客運到新竹車站，可轉乘公車0535（三峰方向）或0536（新城方向）至雙溪站下車。自行開車者，汽車可停放寶山國中平面、地下停車場，機車則停雙溪國小、寶山國中。

新竹縣寶山鄉綠竹筍節這個週日（22）上午9點在雙溪國小登場，今年別出心裁以「竹林魔法村」為主題，鄉長邱振瑋邀請大家一起進入綠竹筍魔法世界！（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法