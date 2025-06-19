車輛不禮讓行人導致傷亡罰鍰加重到3萬6千元 30日起上路

車輛不禮讓行人罰鍰金額，行政罰鍰部分，致人重傷或死亡，一律以最高額度罰鍰3萬6000元，並將自今年6月30日起正式施行。示意圖與新聞無關。（資料照）

2025/06/19 17:24

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天（19日）宣布提高車輛不禮讓行人罰鍰金額，行政罰鍰部分，致人輕傷罰鍰金額由7200元提高到1萬8000元；致人重傷或死亡，一律以最高額度罰鍰3萬6000元，並將自今年6月30日起正式施行。

車輛不禮讓行人致撞傷、撞死除了刑罰以外，也會被處行政罰鍰。交通部之前便已預告修改並提高行政罰鍰，交通部與內政部修訂違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，在母法授權法定罰鍰額度範圍內，酌予調高致人傷亡起罰金額。

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交通部說明，針對輕傷起罰金額修正並提高到1萬8千元、重傷則比照死亡重罰3.6萬元，這是考量自2023年6月30日起，加重不停讓行人罰則後仍有部分駕駛人未依規定停讓行人，為遏止駕駛人僥倖不停讓心態、減少行人事故發生，因此在法定罰鍰額度範圍內酌予調高致人輕傷的起罰金額。

提高罰鍰金額不需修法，但後續要針對不讓行人致輕傷「吊扣駕照」年限，從現行1年提高到1年到2年；不讓行人致人重傷或死亡吊銷駕照部分，3年不得考照將提高為4年到5年不得考照，這部分就需修法。交通部說明，相關草案已送行政院審查，行政院提院會通過後將送立法院修法。

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