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    爭取南嘉嘉TPASS月票 台南市交通局：目標開學前上路

    目前TPASS月票從台南往北僅能使用至後壁站，台南市府已與嘉義縣市共同提案爭取補助，目標在今年新學年度的開學前上路。（記者蔡文居攝）

    目前TPASS月票從台南往北僅能使用至後壁站，台南市府已與嘉義縣市共同提案爭取補助，目標在今年新學年度的開學前上路。（記者蔡文居攝）

    2025/06/19 17:11

    〔記者蔡文居／台南報導〕台鐵即將於6月23日調漲票價，但「南嘉嘉」TPASS（台南-嘉義）通勤月票計畫仍遲未拍板，引發通勤族不滿。台南市議員陳怡珍今天質詢，呼籲政府儘速定案，讓通勤族在票價上漲前就能享有更合理的交通補助。交通局長王銘德說，市府已與嘉義縣市共同提案爭取補助，目標在今年新學年度的開學前上路。

    陳怡珍說，近日接獲多起民眾陳情指出，目前TPASS月票從台南僅能使用至後壁站，若需前往嘉義，無法以補票方式繼續搭乘，「只能出站再重新購票進站，流程繁瑣，極度不便，形同虛設。」尤其不少民眾每日往返嘉南兩地通勤、就學或照顧親人，卻無法享有與「南高屏通勤族」一樣的補助待遇，形成嚴重的區域差別，不公平也不合理。

    陳怡珍說，根據台南市交通局資料，目前台南與嘉義間每月通勤人次約達14萬人次，需求相當龐大；如「南嘉嘉」TPASS方案上路，預估票價僅需799元，將可涵蓋台鐵嘉義6站與台南17站，有效減輕民眾經濟壓力。

    交通局長王銘德說，市府已與嘉義縣市共同提案交通部公路局爭取補助，經公路局第一次審查，目前正依照審查意見進行修正補件，後續重送公路局審查。此外，為爭取儘早上線實施，市府已先以本市預算進行所需票證系統修改作業，目標在今年新學年度的開學前上路，如屆時提早完成票證系統修改且已獲核定補助，將可提前實施。

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