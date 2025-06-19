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    平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心 今開工動土

    桃市府今進行「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」開工動土典禮，市長張善政率各級民代、軍方出席。（記者黃政嘉攝）

    桃市府今進行「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」開工動土典禮，市長張善政率各級民代、軍方出席。（記者黃政嘉攝）

    2025/06/19 19:05

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕位在桃園市平鎮區龍慈路與游泳路交叉口的「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」，今舉行開工動土典禮，預計明年11月12日竣工，提升市民公共品質。

    此案基地鄰龍岡大操場，面積約1317坪，1幢2棟建物，鋼筋混凝土結構，總樓地板面積約618坪，市長張善政表示，每當要開闢瓶頸道路、興建設施時，土地取得往往相當花錢，感謝軍方配合釋出部分土地，市府全額編列經費約1億4699萬元，期待明年如期完工，建成後，體育館歸軍方，活動中心歸民政局。

    陸軍複合式體育館共2樓，含綜合球場，可作羽球、籃球、排球場使用，另有桌球室、體適能室、韻律教室等，規劃16席汽車與15席機車停車空間，進出口臨龍慈路；龍恩市民活動中心為1層樓，設多功能室、研習室、里辦公室、茶水間及等，並同步進行區內景觀綠化及樹木移植，延續基地環境記憶並強化生態永續價值，進出口臨游泳路。

    市府新建工程處建築科長鄭閎仁表示，為辦理「龍慈路延伸至台66線道路新闢工程」，市政依據《行政院國軍營區設施拆遷處理原則》，與國防部協調釋出部分營區土地，以取得所需道路用地，並採「代拆代建」方式推動此次體育館暨活動中心工程，兼顧軍民需求，轉型為全民共享的公共空間，市民是否能使用陸軍體育館，須由里長與軍方協調；鑒於在地女性人口占比較少，為照顧女性族群，建造期間將訪問周遭女性居民，調整建物施工與使用空間，算是桃市府首間以性別友善為發想的建築工程。

    右為陸軍複合式體育館、左為龍恩市民活動中心模擬圖。（桃市府新建工程處提供）

    右為陸軍複合式體育館、左為龍恩市民活動中心模擬圖。（桃市府新建工程處提供）

    「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」將在桃園市平鎮區龍慈路與游泳路交叉口處興建。（記者黃政嘉攝）

    「平鎮陸軍複合式體育館暨龍恩市民活動中心新建工程」將在桃園市平鎮區龍慈路與游泳路交叉口處興建。（記者黃政嘉攝）

    桃市府新建工程處建築科長鄭閎仁進行簡報時表示，此案算是市府首間以性別友善為發想的建築工程。（記者黃政嘉攝）

    桃市府新建工程處建築科長鄭閎仁進行簡報時表示，此案算是市府首間以性別友善為發想的建築工程。（記者黃政嘉攝）

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