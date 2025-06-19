埔里大排驚見黃泥排入變「陰陽河」 環局緝凶最高罰300萬

南投埔里鎮重要大排水溝杷城排洪道大量黃濁泥水流入，形成「陰陽河」。（民眾提供）

2025/06/19 17:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣埔里鎮重要大排水溝杷城排洪道今天有大量黃濁泥水流入，形成「陰陽河」，南投縣環保局獲報與埔里鎮公所派員追查，在泥水區域方圓1公里查獲建築工地，但未有滲漏情況，交由公所權責單位溯源，若查獲行為人，可依水污染防治法最高處300萬元罰鍰。

埔里鎮杷城排洪道是鎮上重要排水與景觀設施，過去河道旁可見居民三三兩兩在洗衣坑內洗衣服，現在河道內仍保有相關親水設施，成為埔里鎮與水共存的文化體現。有民眾今天發現大排支流竟出現大量黃濁泥水，排洪道變成「陰陽河」。

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環保局說，獲報後偕同埔里鎮公所人員稽查，雖在泥水區域方圓1公里查獲2處建築工地，但入內檢查並未發現有泥水滲漏。當地排水權責單位為鎮公所，已委請公所依據市區下水道系統溯源，如查獲行為人，就能依水污染防治法處3萬到300萬元罰鍰。

埔里鎮公所說，經聯合稽查，研判可能是工地施工排放污水所致，但確切污染源還需根據市區下水道路線，以及周邊營建施工地點做過濾釐清，公所會持續清查，如發現污染源就會移請環保局裁罰。

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