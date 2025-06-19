農民崩潰！南彰化稻田現「蟲蟲危機」 啃光稻葉、咬斷稻穗

全台稻米重鎮縣之一的彰化縣，又以南彰化為主要糧倉，夏天來了炎熱高溫，正進入抽穗結實期。（縣府提供）

2025/06/19 16:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕週六（21日）就是「夏至」節氣，炎熱高溫，一期水稻也開始進入抽穗結實期，全台稻米重鎮縣之一的彰化縣，又以南彰化為主要糧倉，最近卻驚傳出現「怪病」，稻葉被啃光、稻穗斷裂掉落，讓農民氣得跳腳，直呼都是那隻毛毛蟲在作怪！農業處與改良場人員實地現勘後確認，這波災情是分秘夜蛾肇禍，牠不只藏得深，還吃得兇，恐波及鄰田，縣府籲請農民加強巡田，儘快施藥防治。

這波病蟲害主要集中在水稻一期作的中後期，縣府農業處指出，分秘夜蛾主要危害時期為一期稻作分蘗期至黃熟期，其幼蟲會啃食稻叢葉片，進而造成稻葉明顯缺少，如未能即時防治，稻葉恐被啃食殆盡而影響產量。結穗期幼蟲雖不取食稻穗穀粒，但會咬斷稻穗枝梗，造成稻穗掉落。由於分秘夜蛾性喜藏匿於植株基部，倘若農友未撥開稻叢查看，初期難以察覺。

請繼續往下閱讀...

受害稻農無奈表示，「整片葉子被吃光光還不夠，連稻穗都咬斷，田都白種了！」還有農民氣炸直說，這隻蟲還會玩「躲貓貓」，初期藏在稻株根部，用肉眼根本看不到，等發現時往往已來不及，「看到稻穗掉滿田，真的會心痛！」

農業處提醒，分秘夜蛾潛伏性高，農民可撥開稻叢仔細巡查。防治方面建議使用台中農改場推薦藥劑，如1%第滅寧乳劑（750倍，安全採收期15天）、培丹粒劑（7天）等；若為有機或友善耕作農友，則可選用蘇力菌進行防治。

此外，施藥前可先提高田區水位，讓毛毛蟲浮出葉面增加藥劑觸殺機會，噴藥時記得噴全株與基部，才能提升防治成效。農民如有疑問，可上農藥資訊服務網查詢核准藥劑。

分秘夜蛾主要危害時期為一期稻作分蘗期至黃熟期，其幼蟲會啃食稻叢葉片，造成稻葉減少，如未能即時防治，會影響收成。（縣府提供）

彰化縣一期作水稻陸續進入收穫期，近日農友通報並經現地勘查後發現，南彰化部分田區已受分秘夜蛾危害，鄰近稻田存在蟲害蔓延風險。（縣府提供）

彰化縣是全台稻米重鎮之一，特別是南彰化地區，擁有肥沃的土壤與溪水灌溉，是彰化縣最主要的糧倉。（縣府提供）

這隻毛毛蟲很會吃水稻葉子，還會咬斷稻穗枝梗，造成稻穗掉落，稻農對牠又氣又恨。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法