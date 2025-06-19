雨神助攻 雲林湖山水庫滿庫溢流了

湖山水庫今天上午滿庫溢流。（記者黃淑莉攝）

2025/06/19 16:49

〔記者黃淑莉／雲林報導〕鋒面帶來幾波降雨，雲林湖山水庫今（19）日滿庫溢流了，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，目前水庫達滿水位211.5公尺，有效蓄水量5050萬噸，創下湖山水庫2019年啟用滿庫以來最早溢流紀錄。

李炎任指出，5月、6月因鋒面帶來幾波降雨，使上游集水區清水溪河道水量大幅增加，保留下游水權量後，將剩餘水量引取挹注水庫蓄水量，今日上午10點左右水庫水位達211.5公尺滿庫，並開始自然溢流，提醒下游雲林、嘉義縣共15鄉鎮要提高警覺，遠離河道確保安全。

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湖山水庫環境清幽，是許多雲林民眾後花園，平日及假日都有不少人前往健走欣賞湖光山色，今天看到滿庫自然溢流景象開心說，站在馬蹄型自由溢流堰上聽著潺潺流水聲很紓壓。

李炎任表示，湖山水庫在2016年啟用，安全評估分三階段蓄水在2019年達滿庫，每年大約6月底至7月初會達滿庫自然溢流，今年因鋒面挾帶幾波降雨助攻，在今天上午達滿庫溢流。

李炎任說，湖山水庫主要供水雲林，並支援南彰化及北嘉義，以目前蓄水狀況今年水情樂觀，不過未來降雨狀況還不確定，仍呼籲民眾要節約用水。

水利署發布湖山水庫溢流警報提醒下游民眾注意不要靠近河道。（圖擷自國家災害科技中心）

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