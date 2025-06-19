長照3.0利多擴大對象與給付！ 78萬人符合資格都可用

衛福部宣布長照擴大對象與給付。（資料照）

2025/06/19 16:25

〔記者林惠琴／台北報導〕配合明年上路的長照3.0，衛福部今（19日）公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，包含放寬聘僱外籍看護工可用長照社區式照顧服務、擴大交通接送範疇、調高營養照護給付、擴大居家喘息地點、導入智慧科技輔具，以及新增年輕型失智者及腦中風等急性後期整合照護計畫對象可用長照，推估符合資格約78萬人。

修正案有4項率先於今年9月實施，長照司副司長吳希文表示，首先放寬聘僱外籍看護工的被照顧者家庭使用社區式照顧服務。現行制度只開放這些家庭使用長照專業服務或輔具、接送、喘息等，但考量日間照顧及家庭托顧服務為一對多社區照顧服務模式，有助長照個案透過社會參與減輕或延緩失能、失智狀況，進而將放寬可在原核定額度使用相關服務。目前約20萬個被照顧者家庭聘僱外籍看護工，其中也使用長照2.0約占4成左右。

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其次，擴大社區式交通接送（BD03）服務範圍及給付額度，主要是納入提供身心障礙者服務的社區式日間照顧服務據點、托顧家庭及福利機構等，同時提高給付額度一般區每趟自100元提升至115元；原鄉、離島每趟自120元提升至138元。

再來，調高營養照護服務（CB01）給付額度。針對有營養照護需求的長照個案，調整服務次數及給付額度，自4次1組合4000元，調整為3次1組合4500元。

最後，調整居家喘息服務（GA09）內容。吳希文解釋，服務人員除了到被照顧者家中提供協助如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔等各項服務外，也將放寬在安全情況下，得陪同至自家庭院、社區中庭或附近公園、其他場所運動、散步，不再只限於在居家提供服務，以更貼近民眾需求。

此外，明年元旦起，長照服務給付對象擴及年輕型失智症者及腦中風等急性後期整合照護計畫（PAC）對象。吳希文指出，年輕型失智症者或發生意外時正值中壯年的失能者，對社會與家庭影響甚鉅，若能及早獲得長照服務，有助於延緩病程進展，因此為了減輕家庭照顧者的負擔，並延緩失智失能狀況而列為長照服務新增對象。

吳希文說明，目前30至64歲失智症盛行率為1.19‰，若以明年人口數推估，未滿65歲失智者約1.4萬人，其中失智又失能可用長照服務約800人；至於PAC的長照適用對象，推估明年落在5千多人左右。

另外，明年7月起，為滿足失能者的新興照顧需求，新增導入智慧科技輔具。吳希文指出，這是很大的突破，現行給付輔具主要是拐杖、輪椅等，但市面上已出現許多智慧科技輔具，像是床墊具有壓力感測可協助翻身，移動工具能夠感測有無障礙物，還有排泄輔具監測尿量等，考量民眾隨著病情變化所需要的輔具不同，加上新興輔具價位可能相對高，決議納入長照給付一環，而開放廠商申請需要一些緩衝期，因此排定明年7月實施。

吳希文也解釋，現行長照開放租賃輔具額度為每3年4萬元，但明年7月起，若使用位、移動、沐浴排泄、居家照顧床、安全看視等5大面向智慧科技輔具，可用額度則調高為每3年6萬元。

吳希文強調，去年使用長照服務達到56萬人，但推估失能者約72萬人，若再加上新增適用長照的年輕型失智症者及PAC對象近6千人，合計符合上述新制使用資格的人數約78萬人。

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