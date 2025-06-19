未採計代理教師職前年資涉違憲 新北：8月起全國一致比照專任師

代理教師與專任教師長期存在同工不同酬問題，今年8月起，代理教師的敘薪將比照專任教師。圖為教師甄試情形。（圖由教育局提供）

2025/06/19 16:35

〔記者賴筱桐／新北報導〕代理教師與專任教師長期存在同工不同酬現象，針對是否採計代理教師職前年資，過去教育部授權各縣市政府自行決定，去年遭憲法法庭判決違憲。新北市議員黃淑君今天表示，6月底是各校下一學年代理老師任聘徵選期間，呼籲市府盡速檢討。教育局回應，今年8月起符合資格的代理教師敘薪比照專任教師，這是全國一致制度，盼中央盡速公告。

黃淑君指出，台北市、桃園市代理教師採計部分條件年資，新北市代理教師人數多、比例高，卻未採計職前年資，侵害其工作權益，造成代理教師流動率高，難以留住優秀人才，影響學生受教權和教學品質。

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黃淑君認為，新北市政府不需要等中央修法，即可針對違憲規定進行調整，6月底將招聘114學年度的代理教師，目前公告的招聘規定仍沿用舊制度，恐涉及違憲。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，目前正值新任代理教師報到與現任教師轉換學校的關鍵時期，自然會優先考量「有薪資條件保障且能確定年資提敘」的縣市，例如台北市、桃園市、新竹縣與新竹市地，反觀北部地區僅剩新北市與基隆市尚未實施年資提敘，可能導致教育人力嚴重流失，形成人才斷層。

教育局表示，教育部今年3月19日預告修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》，其中明定「符合資格之代理教師，其敘薪比照專任教師辦理」，預計8月1日起施行，這是全國一致性的制度，新北市積極配合中央新制，已完成配套措施，今年8月1日起，新北市所屬各級學校代理教師聘任契約和敘薪全面依據新制辦理，無違憲疑慮，期盼中央如期在6月底前公告，確保代理教師權益。

教育局說明，新北市設有多項教師甄選加分機制，鼓勵代理教師長期留任，例如曾任新北市代理教師並報考次年度教師甄試者，初試成績可加10%；115學年度將從國小到高中全面實施「複試備取教師加分制度」，每年持續擴增專任教師名額。

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