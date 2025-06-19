竹山郡役所日式宿舍群保存爆爭議 2議員不同調

竹山鎮郡役所日式宿舍群，議員陳玉鈴等人爭取登錄為歷史建築。（陳玉鈴提供）

2025/06/19 16:38

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣竹山鎮歷史建築「竹山郡役所作戰指揮所」，周邊仍有昔日郡役所等日式宿舍群，縣議員陳玉鈴等地方人士爭取比照登錄為歷史建築，進行整體活化，惟議員蔡孟娥認為該宿舍群破損嚴重，提案建議縣府暫不登錄為歷史建築，陳玉鈴今（19日）則在議會表達強烈反對，強調該宿舍群是竹山獨有的文化資產，未來也可能成為重要的觀光資產，若暫不登錄為歷史建築，將是陷文化於不義。

南投縣文化局長林榮林表示，該案已完成調查研究，正式進入文化資產審議程序，明天文資委員將進行小組現勘，依規定程序不能停，惟該局將匯整包括議員及地主等各方人士意見供文資審議委員會參考，是否具文化資產保存價值，以及最後是否登錄為歷史建築，將由文資委員做專業審議。

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日治時期，台灣總督府在台興建36座防空壕，其中「竹山防空壕」即為當年竹山郡役所作戰指揮所，也是目前僅存的防空壕，經縣議員陳玉鈴及地方文史工作者歷經多年爭取，縣府文化局於2019年將「竹山郡役所作戰指揮所」登錄為歷史建築。惟其周邊仍有同樣接近百年歷史的10餘棟郡役所日式宿舍群，陳玉鈴等人也爭取比照防空壕登錄為歷史建築，以利規劃為文化園區，進行整體活化。

議員蔡孟娥在議會定期會提案指出，該宿舍群破損嚴重且環境髒亂，尤其入夏後蚊蟲滋生、蛇類出沒，危害居民健康與安全，是市容一大隱憂，建議縣府維持現階段保存暫不登錄為歷史建築，並對當地做整體規劃開發，以利竹山發展。

陳玉鈴強調，放眼世界各國，如日本「合掌屋」、「京都古民居」等，都是因為保存歷史建築，觀光經濟才帶得起來，可見文化才是觀光最大吸引力，竹山郡役所日式宿舍群若能登錄為歷史建築，將成為全縣第一個全區修復的聚落建築群，對竹山來說是非常重要的觀光資產，這才是讓這片土地發揮最大效益的途徑。

竹山鎮百年歷史的「竹山防空壕」，已登錄為南投縣歷史建築。（資料照）

竹山鎮百年歷史的「竹山防空壕」內部設施。（資料照）

竹山鎮郡役所日式宿舍群，緊鄰百年防空壕。（陳玉鈴提供）

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