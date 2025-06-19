頭份市立泳池轉型複合式運動館開工 預計明年3月完工

縣府、市公所合作，以總經費8900萬元將頭份市立游泳館整建轉型為複合式全民運動館。（記者彭健禮攝）

2025/06/19 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市立游泳池因建物老舊、設施不敷需求及疫情等多重衝擊而閉館多年，縣府、市公所合作，以總經費8900萬元整建轉型為複合式全民運動館，規劃羽球、桌球、健身等空間，工程今天開工，預計明年3月完工。

頭份市立游泳池於1999年啟用後，曾是市民夏日戲水消暑、游泳教學和家庭活動的重要據點，但隨著建築逐漸老舊，內部設施亦無法滿足市民多元需求，又受疫情重創泳池營運，承攬業者於2020年申請提前解約而閉館迄今。

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頭份市公所爭取活化，並考量全民運動館趨勢，研提「頭份市立游泳池整建轉型複合式全民運動館工程」，獲縣府同意補助5500萬元，公所自籌3400萬元，總計8900萬元整建。

縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、縣議員蕭詠萱、陳光軒、曾玟學及頭份市長羅雪珠、市民代表會主席温宜靜及縣府交通工務處長古明弘和教育處長葉芯慧等人今參加開工祈福，祈祝工程圓滿順利。

設計監造單位吳政聰建築師事務所簡報指出，游泳池總樓地板面積約466坪，將拆除看台並填平泳池等設施，重新裝設空調及照明設備，以匯動、共融主軸，轉型為多功能場館，規劃標準羽球、桌球、健身及休閒等場域，可串聯周邊網球場、槌球場及籃球場等，打造全齡化健康生活圈，預定明年3月完工。

鍾東錦表示，他甫接任縣長時，竹南運動館正在興建，接續在苗栗和苑裡推動全民運動館，唯人口最多且年輕化的頭份市，卻苦無適當用地而未能興建全民運動館，他後來與前縣長徐耀昌和頭份市長羅雪珠研商後，認為市立游泳池地處頭份黃金地段，偌大建物閒置實在可惜，經多方溝通協調，由頭份市公所提出這項整建轉型工程計畫，期許運動館啟用後，鄉親能善加利用。

苗栗縣頭份市立游泳池因建物老舊、設施不敷需求及疫情等多重衝擊而閉館多年。（記者彭健禮攝）

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