大龍門廊帶新景點亮相 草嶺溪水環境營造出現「台灣島」！

桃園市府營造大溪草嶺溪水環境及頭寮步道，打造「台灣島」溼地栽種水柳，成為大龍門旅遊圈新景點。（記者李容萍攝）

2025/06/19 17:25

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府去年9月開工辦理「大溪區草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」，目前頭竂步道1.2公里已完工開放、水環境工程進度約60％，未來可提供民眾走古道感受親水遊憩樂趣。桃園市長張善政今（19）日率隊視察，了解工程規劃執行情形，他肯定水務局在工程規劃中充分考量生態保育、文化內涵與觀光潛力，相信今年11月工程完工後，將進一步提升地方觀光吸引力，成為「大龍門」旅遊廊帶中的重要新景點。

水務局長劉振宇指出，草嶺溪為石門水庫下游大漢溪右岸的重要支流，溪流流經兩蔣文化園區、北橫驛站（經國紀念館區）等代表性景點，市府在中央前瞻基礎建設計畫補助及自籌款下，辦理草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段），由水務局營造藍帶水岸環境、觀光旅遊局改善頭寮步道，跨域連結慈湖兩蔣文化園區、草嶺山打鐵寮古道及周邊休憩節點，建構大龍門環狀旅遊圈景點。

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劉振宇說，此工程基址位於台灣本島唯一的盾狀火山「草嶺山」下，擁有豐沛湧泉與多樣水域生態，將打造全長約850公尺的親水空間，改善約1.4公頃的生態棲地，工程總經費約4464萬元，其中78％經費由中央前瞻基礎建設計畫補助，預計11月完工。

張善政由民政局副局長藍品畯、風景區管理處長廖育儀、大溪區長徐景揚、立委邱若華、市議員李柏坊等人陪同視察，張善政首次踏勘頭寮步道，看到草嶺溪水環境營造「台灣島」濕地及保留原始兩株水柳，吸引藍雀築巢，稱許景觀很美，工程不僅優化排水系統與河道生態環境，也融入當地文化與景觀資源，透過頭寮步道串聯兩蔣文化園區、經國紀念館與後慈湖等歷史景點，打造遊客踏青、探索人文與自然的重要路徑。

水務局水利工程科長鍾源康也說，工程以「防洪安全」、「生態景觀」及「環境教育」為3大設計主軸，預計營造長達850公尺的水岸空間，改善約1.4公頃的生態棲地，施作內容含恢復三層圳灌溉系統既有水圳地景、保留改造具歷史記憶的坑底聚落洗衫坑、整建荒廢生態池作為棲地與緩衝空間、改造固床工強化生態連結性，與風景區管理處合作設置導覽解說牌，並營造整體生物友善棲地，進一步拉近人與水之間的關係。

桃園市府營造大溪草嶺溪水環境及頭寮步道，11月完工將成為大龍門旅遊圈新景點。（記者李容萍攝）

桃園市府營造大溪草嶺溪水環境及頭寮步道，11月完工將成為大龍門旅遊圈新景點。（記者李容萍攝）

頭竂步道1.2公里已完工開放使用。（記者李容萍攝）

頭竂步道1.2公里已完工開放使用。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人視察「大溪區草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」。（記者李容萍攝）

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