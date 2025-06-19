世界首例！水試所成功讓赤鯮魚苗存活逾百日 朝完全養殖邁進

農業部水試所成功培育赤鯮魚苗，並讓魚苗存活超過1百天，體型已長到約5公分。（記者楊媛婷攝）

2025/06/19 16:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣育成魚苗又有突破，農業部水產試驗所今天（19日）宣布，完成俗稱赤鯮的黃背牙鯛人工養殖技術，可穩定養育赤鯮種魚1年以上，順利讓種魚孵化魚苗，讓魚苗存活逾百日，成長達5公分以上，往完全養殖目標前進。

赤鯮主要棲地在水深80到300公尺，台灣主要分布在東北、西南及東部海域，目前赤鯮都只能野外捕撈，日本、中國等也都想繁殖養殖技術，但中國僅成功培育受精卵，日本雖也有成功培育魚苗，但飼育紀錄止步於12天。水試所所長張錦宜說，赤鯮因生長深度深，有壓力變化，活魚取得困難，經整合海洋與繁殖漁業技術，和北部漁船船長合作，在我國北方水深200到280公尺處成功釣獲種魚，交由海洋團隊穩定蓄養，再轉運到東港養殖團隊育肥種魚，並且將種魚生殖腺培育成熟，今年初自然產下受精卵並成功孵化，魚苗更飼養達1百天，飼養天數持續增加中。

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張錦宜進一步指出，未來將更進一步朝赤鯮完全養殖前進，認為赤鯮養殖具有四大潛力，首先是赤鯮價格高，比日本喜愛的板鯛價格更好，口味勝過鮭魚，赤鯮可耐受的溫度可到28度，在戶外搭棚搭配冷卻系統就可養殖，適合魚電共生系統，以及赤鯮魚苗會有爭食行為模式，養殖時更可觀察魚群健康與飼養狀況。

水試所研究員翁進興指出，赤鯮2001的年捕撈量約達3000噸，2023年的捕撈量已經降到344公噸，產量減少9成，未來也希望透過復育魚苗放流，增加海洋資源；水試所副研究員李彥宏指出，赤鯮魚苗吃的飼料多是輪蟲、蝦苗等易取得的原料，加上台灣飼料調配技術優越，有信心若未來完成完全人工養殖後，透過飼料調配讓養殖的赤鯮比野外捕撈更美味，另外，赤鯮生長需要的水質必須很乾淨，肉質不會有土味，預估養殖到可以上市的300克則約需12個月到15個月。

赤鯮和真鯛、板鯛等都是日本人眼中的高級海味珍饈，其中赤鯮在台灣零售市場1台斤要價都要6百元以上，赤鯮肉質緊緻鮮美，料理手法多用乾煎、炭烤、清蒸等為主。

水試所團隊成功培育赤鯮魚苗，創下世界紀錄，右起為水試所所長張錦宜、副研究員李彥宏、研究員翁進興、助理研究員吳允暉。（記者楊媛婷攝）

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