福和、永和國中每年吸收上百中和學生 在地憂影響教育權益

新北市長侯友宜答詢說，應以保障學區在地的學生為優先。（記者黃子暘攝）

2025/06/19 16:38

〔記者黃子暘／新北報導〕少子女化狀況持續加劇，新北市永和區明星學校福和、永和國中卻連年增班，市議員連斐璠今（19）日質詢指出，受自由學區影響，永和這2校如今分別要吸收上百名中和學生，排擠永和學生就學權益與資源，質疑市府當初為何沒有設想到在中和新設校，或加強中和教學資源吸引學生鄰近就學？市長侯友宜說，應以保障學區在地的學生為優先。

中和區秀山等8里、中安里屬於自由學區，可就讀原學區，或免遷戶籍到永和區就讀福和、永和國中，去和今年適逢龍年子女升國中潮，永和2校候補人數都破百，引發關注。連斐璠說，10幾年前市府要求辦理自由學區時地方就強烈反彈，當時中和約40個學生要來就學，教育局希望永和不要拒人於千里之外，但現在人數已經成長到上百，在少子女化的如今，唯有福和、永和國中是連年增班之餘又增加班級人數，但教育與教師資源、空間有限，將影響教學品質。

請繼續往下閱讀...

連斐璠說，教育議題市府不能當「濫好人」，若中和學生沒學校可念，市府當初為何沒想到在中和新設校？中和區漳和國中距離永和也近，市府是否細究過如何吸引中和學子優先到漳和就學？永平國小現有3成是中和學生，旁邊萬大樹林線、大陳都市更新案完工後是否估算過將增加多少學子？無限制增班不是辦法。

侯友宜、教育局長張明文答詢，應以保障學區在地的學生為優先，至於各校學生容納數都有上限，不能無限開放，適逢龍年升學潮，否則原本預估少子化影響人數都應下降，學區劃分有其歷史與制度，會慎重考量議員建議。

連斐璠批評，市府學區調整會議每次都開在中和，「人家有主場優勢，好像我們去都是挨罵」，中和要求有2鄰學生到永和唸書，聲稱只有20多人，但實際這2鄰有預計可供上千戶的工地，「我覺得是吃我們永和人豆腐」，若永和教育資源足夠，當然願意跟中和共享，但是先決條件一定要先符合永和需求，否則若無法解決，可重新調整行政區劃分，把中和那些里別劃來永和，也要求市府更留意充實福和、永和2校的設備、師資。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法