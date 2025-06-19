屏東農民黨、西施、玉文芒果開賣 混裝禮盒價格少一半

玉文芒果甜度高、細緻好吃（記者葉永騫攝）

2025/06/19 17:15

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東農民黨一號、西施芒果開始採收了，今年愛文芒果欠收價格飆漲，但農民黨一號、西施、玉文等芒果則是受損不嚴重，「屏東縣好菓子合作社」近日推出農民黨、西施、玉文芒果3種混裝禮盒，5台斤禮盒特價只收400元，品質不亞於愛文芒果，但價格少了快一半，相當的親民。

好菓子合作社黃姓經理表示，今年屏東的愛文芒果受損嚴重，使得價格高居不下，上品10台斤賣到1600元，而農民黨一號、西施芒果因為種植在屏北的高樹等地方，受損並不嚴重，農民黨一號其果肉有著淡雅土芒果香氣，肉質細緻，西施芒果則是甜度高、纖維少，玉文芒果無纖維、香甜口感佳，品質都不亞於愛文芒果，這次採用農民李俊寬種植在高樹鄉的芒果園，採用無毒栽培，為消費者健康把關，風味及品質都受到肯定。

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李俊寬芒果園種植的芒果，不使用除草劑、化學肥料、植物生長調節藥劑等， 每顆果實套袋，並通過農藥檢測，品種以農民黨一號芒果、西施、玉文等品系為主，目前正是產期，果農採取讓芒果「在欉黃」自然熟成，銷售通路以宅配為主，為了讓消費者同時品嚐農民黨、西施、愛文三種芒果的不同風味，特別將三種芒果組裝成禮盒，10台斤為800元、5台斤為400元，價格大約只有愛文芒果的一半，相當划算，也可指定單一品系做宅配，價格一樣，電話：0926-474-671 屏東縣好菓子合作社黃經理。

西施、農民黨一號是土芒果改良而成。（記者葉永騫攝）

結實累累的芒果園（記者葉永騫攝）

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