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    最好國民外交！彰化花壇茉莉花 越洋日本飄香

    花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右2）受邀赴日與花友分享茉莉花茶。（圖由花壇農會提供）

    花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右2）受邀赴日與花友分享茉莉花茶。（圖由花壇農會提供）

    2025/06/19 16:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉以盛產茉莉花聞名，不僅受到國內消費者肯定，還越洋飄香日本，花壇鄉農會總幹事顧碧琪受邀於昨天（18日）率隊赴日，分享友善耕作的茉莉花茶等相關產品，吸引爆滿日本民眾聚集，做了最好的國民外交。「花咲み荼」社長谷口惠美子還在分享會場強調花壇鄉推出的高品質茉莉花茶，相關聯名商品備受日本市場喜愛，讓日本民眾感受到「台灣茉莉花的魅力！」

    顧碧琪團隊昨天受「花咲み荼」社長谷口惠美子的邀約越洋赴日，在阪急百貨梅田總店進行茉莉花茶分享會聯名商品，並將風雅茉莉御茶禮盒、極緻茉莉金萱禮盒、御品茉莉烏龍紅茶禮盒與現場爆滿日人分享，谷口惠美子、大阪府議会議員 中野としこ、元和歌山県議会議員立谷誠一等人也現身力挺。

    顧碧琪表示，花壇鄉農會長年推廣無毒茉莉花產品，目前共有5公頃友善耕作的茉莉花田；多年前即針對有在品嘗茉莉花茶飲的國家地區積極開拓通路，茉莉金萱、茉莉紅茶是依照日本人的口味而調製的。2023年與「花咲み荼」公司合作，將台灣的茉莉花茶外銷日本，並共同開發聯名商品，成功拓展新商機，讓花壇茉莉花茶飄香國際，將好的產品讓國際看見，提升能見度，也打響農會的知名度，更有競爭力。

    「花咲み荼」社長谷口惠美子則說，「花咲み荼」都是把台灣好的茶、高品質的茶在日本販售，她沒想到在台灣能遇到高品質的茉莉花茶，讓她與很多日本民眾都很驚豔。很高興與花壇鄉農會合作，讓這個聯名商品能在日本推廣並廣受日本民眾喜愛。

    花壇鄉農會與日本公司推出的茉莉花茶聯名款。（圖由花壇農會提供）

    花壇鄉農會與日本公司推出的茉莉花茶聯名款。（圖由花壇農會提供）

    花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右2）與花咲み荼社長谷口惠美子（右3）等人力薦茉莉花茶。（圖由花壇農會提供）

    花壇鄉農會總幹事顧碧琪（右2）與花咲み荼社長谷口惠美子（右3）等人力薦茉莉花茶。（圖由花壇農會提供）

    花壇農會在日本百貨公司現場分享茉莉花茶，吸引爆滿日人聆聽。（圖由花壇農會提供）

    花壇農會在日本百貨公司現場分享茉莉花茶，吸引爆滿日人聆聽。（圖由花壇農會提供）

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