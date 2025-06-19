盛夏暢玩新北河海好好玩 多元體驗夏之旅

新北市觀光旅遊局發布「新北夏の旅」夏季系列活動，提供民眾新北市整個夏季的有趣的動態活動資訊。（記者翁聿煌攝）

2025/06/19 15:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市觀光旅遊局今（19）日聯合各局處共同發布「新北夏の旅」夏季系列活動，提供民眾新北市今年一整個夏季的有趣動態活動資訊，帶給民眾最有趣的夏日行程安排。

新北市觀旅局長楊宗珉說，新北市夏季系列活動以「多點串聯、多元融合、繽紛體驗」為核心理念，整合全市觀光亮點，推出超過23場大型活動，如即日起至7月6日的「碧潭水舞季」、6月28日至7月13日「野柳時光夜訪女王」、8月10日、17日、23日的「淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂」及8月1日至24日「北海潮與火」。

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以及，7月12日至20日的「新北市兒童藝術節」、即日起至9月30日「福隆國際沙雕藝術季」與7月26日至9月21日「八里城市沙雕展」沙雕展演、6月27日至8月24日「礦山藝術季」、即日起至7月13日「九份紅燈籠祭」及即日起至9月30日「福爾摩沙北海岸藝術季」，還有即日起至9月30日「福隆生活節」與7月1日至8月31日「深澳鐵道自行車—燦爛夏夜山海騎」等活動，帶領民眾從海岸到山城，一路探索新北夏日風情。

在文化領域有8月的服裝展示秀「北海岸時尚藝術季」、6月21日至29日「新北市鼓藝節」與8月30日「新北市原住民聯合文化活動」、9月27日至29日「新北市客家義民爺文化祭」及7月26日、27日「新北南島文化節」、7月12日、19日、8月16日、30日「新北市永和仲夏夜之夢」、8月30日「汐止區仲夏音樂派對」及9月27日「淡水藝術嘉年華」與9月28日「GOLD RUSH金礦越野」，相關資訊可上新北旅客Facebook粉絲專頁或新北旅客官方IG查詢。

新北市觀光旅遊局聯合各局處共同發布「新北夏の旅」夏季系列活動，提供民眾今年最有趣的夏日行程安排。（記者翁聿煌攝）

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