迎戰暑假觀光人潮！屏東小琉球電壓倍增 供電無虞

台電人員進行電纜改接作業。（台電屏東區處提供）

2025/06/19 16:51

〔記者葉永騫／屏東報導〕小琉球觀光人潮每年超過百萬人，用電量逐年增加，台電屏東區處去年起在小琉球進行「全島改壓（22.8kV）工程」，今年6月12日完成試運轉，在今天舉辦竣工謝土典禮，暑假期間的電壓提升兩倍，可增加供電能力，確保小琉球供電更無虞。

台電表示，從112年開始規劃改壓工程，將供電電壓從11.4kV提升到22.8kV，這也是台電公司離島首宗改為22.8kV電壓供電工程，從去年4月開始施作，工期達14個月，工程分為南北兩工區同步進行，投入上千人力，總計更新高低壓電纜約37萬公尺、 開關及變壓器設備574具。其中管路開挖施工最為困難，由於小琉球地質多為珊瑚礁岩，施工器具及材料都需仰賴船運運輸，工程時間與成本均高於一般地區。

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台電屏東區處長饒祐禎表示，為使小琉球供電無虞啟動改壓工程，從113年起進行琉南線與琉北線配電系統供電壓改為22.8kV之改壓工程，完工後可使小琉球供電量增加1倍，小琉球的電力設施將全面升級。

當地民宿洪老闆指出，這幾年小琉球的觀光逐漸興盛，遊客數量增加，對穩定電力的需求也變得更為重要，突發停電，對旅客來說是一種不便，現在台電對小琉球的電網線路升級改善，讓他們可以放心使用空調、照明與餐飲等服務。

台電人員在現場進行改壓工程（台電屏東區處提供）

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