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    李世明大使獲南二中傑出校友獎 隔2年才重返母校接受表揚

    李世明大使（右）獲得台南二中第7屆傑出校友，校長林晏旭（左）頒贈獎座。（台南二中提供）

    李世明大使（右）獲得台南二中第7屆傑出校友，校長林晏旭（左）頒贈獎座。（台南二中提供）

    2025/06/19 17:34

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南二中傑出校友李世明大使，2023年就獲得第7屆傑出校友獎，但因為當年度駐地有公務，加上外交事務繁忙，直到今年他退休，今（19）日才有機會重返母校踏上感恩之旅，校長林晏旭頒贈傑出校友獎，表達欣喜與祝福，等了兩年，終於把獎頒出去，見證共享榮耀！

    李世明大使於1973年自台南二中畢業，政大外交系、政大外交研究所、台大管理學院企業管理EMBA，曾任我國駐帛琉大使，自2015年起擔任我國駐教廷特命全權暨特任大使，直到今年3月退職。

    李世明從事外交工作數十年，駐節與足跡橫跨五大洲，雖然身處多艱難的國際環境，但始終以專業推動我國與友邦的合作交流，在外交工作上表現亮眼，因而獲頒中華民國大綬景星勳章、教廷庇護九世大十字騎士大綬勳章。

    李世明以自身經歷勉勵二中學弟妹說，「在生命旅程中，見聞決定眼界，眼界決定高度」，廣闊視野會為自己開啟美好的機會之窗，鼓勵學子們在勤讀萬卷書之餘，也能力行萬里路，勇於跨出舒適圈，自信前行、益國益民、豐富人生。

    林晏旭說，看到校友在不同領域發光發熱，是二中師長最大的驕傲，希望二中人能以學長姐們為榜樣，自我精進，勇敢追夢，將來為國家社會貢獻所長。今年是台南二中創校111週年，歡迎李大使及校友們一起返校，看看學弟妹們的學習成果與學校發展。

    李世明大使（右4）在校友們陪伴下返母校接受頒獎。（台南二中提供）

    李世明大使（右4）在校友們陪伴下返母校接受頒獎。（台南二中提供）

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