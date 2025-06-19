彰化畜牧糞尿處理中心挨轟規避環評 縣府最新回應曝

近20位反對民眾集結縣府前，手舉「撤案」、「搶救」等標語抗議，要求縣府暫緩推動糞尿處理中心並進行環評，同時也反對火葬場。（記者張聰秋攝）

2025/06/19 16:46

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府規劃在溪湖鎮設置畜牧糞尿資源化處理中心，透過BTO（興建-移轉-營運）方式招商，盼集中處理畜牧廢水。不過，在地居民質疑此案未依規定進行環境影響評估，控訴縣府以電業綠能名義迴避環評，已向行政法院提起訴訟，並請求審理期間暫緩招標。縣府則回應，程序合於法令，6月25日仍將如期招標，若未來法院判定須辦環評，將依法配合。

該案預定地為溪湖鎮西勢里顯光段3筆國有地，面積約1.29公頃，屬特定農業區農牧用地，規劃每日處理600公噸畜牧糞尿廢水，相當於6萬頭豬的排放量，主要以3公里內畜牧場為對象，優先以管線收集，若量能不足，再由槽車支援更遠距離收運。

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今天上午，包括西勢里長蔡福助及芳苑反火葬場自救會成員在內近20人前往縣府廣場抗議，高喊「撤案」口號，並表達反對該案與芳苑火葬場。

蔡福助指出，根據《環境影響評估法》與《開發行為應實施環評細目及範圍認定標準》，此案屬農業廢棄物處理設施，基地逾1公頃、涉及有機污泥，依法應納入環評程序。他與當地10位居民本月初已向行政法院提出行政訴訟，確認是否應實施環評。

會後，縣府農業處則強調，設施性質為畜牧糞尿資源化處理，依《水污染防治措施及檢測申報管理辦法》第46條之1規定，可免除依《廢棄物清理法》再利用相關規定辦理，亦非屬《環評認定標準》第28條第1項所列再利用機構，因此依法無須環評。

此外，縣府依《促參法》第3條及其施行細則第23條解釋，該案包含生質能發電設施，性質屬「電業、綠能」類別，因此未納入需環評的農業及資源循環設施範疇。縣府也強調，已舉辦觀摩、公聽及說明會，盼未來設施兼具教育與公眾監督功能，強調將尊重行政法院最終裁定結果依法處理。

彰化縣溪湖鎮西勢里長蔡福助拿著書面次料，率領反對民眾向縣府抗議畜牧糞尿處理中心未做環評，並當場說明訴求理由。（記者張聰秋攝）

今天上午，包括西勢里長蔡福助（左2）及芳苑反火葬場自救會成員在內近20人前往縣府廣場抗議，高喊「撤案」口號，並表達反對該案與芳苑火葬場。（記者張聰秋攝）

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