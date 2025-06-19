台灣感性席捲韓國！ 台韓今年衝300萬人次互訪

第38屆台韓觀光交流會議於韓國全羅南道木浦市舉行，台韓近200位產官學界人士齊聚。（圖由觀光署提供）

2025/06/19 15:48

〔記者蔡昀容／台北報導〕「台灣感性」熱潮席捲韓國社群平台，台灣觀光協會（TVA）與韓國旅行業協會（KATA）今（19日）於韓國木浦舉辦第38屆台韓觀光交流會議，匯聚2國近200位觀光業界意見領袖與政府單位代表，討論「哈台」新現象、疫後互訪旅遊新商機，並立下今年成為台韓觀光發展突破年，衝刺互訪達新高峰300萬人次的目標，並朝著未來新目標500萬人次邁進。

台韓觀光交流會議由TVA及KATA每年輪流主辦，是2國觀光界年度盛事，今年以「台韓觀光新時代：提升全球旅遊競爭力」為主題，探討透過數位科技應用、產業人才培訓及創新旅遊服務等整合，提升更具吸引力的旅遊體驗。

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另一方面，針對過度集中都會區旅遊比重問題，台韓雙方皆分享各自經驗，透過開發多元的地區特色旅遊、活用傳統文化與地區特色的旅遊資源，吸引遊客深入探索自然魅力與文化底蘊，以永續及在地化的方向，強化觀光產業的全球競爭力。

台灣觀光協會會長簡余晏、駐韓國台北代表部大使梁光中、交通部觀光署副署長黃勢芳等66名台方代表，與韓方主席韓國旅行業協會會長李振錫、韓國文化體育觀光部事務官金成美、韓國觀光公社組長李賢真、全羅南道觀光財團代表理事金永信等121位韓方代表，總計187位觀光業界意見領袖與政府單位代表齊聚。

黃勢芳表示，韓國來台旅客較疫情前2019年已恢復超過8成，其中以20至39歲年輕族群為主要客群，觀光署透過「浪漫就在你身邊」的主題概念，強調「台灣感性」的浪漫氛圍與懷舊情懷，凸顯台灣青春風貌、文化魅力以及自然景觀，從而吸引更多韓國遊客來台。

另外，黃勢芳指出，50至59歲的韓國旅客也是來台旅遊主力客群之一，為提供更多元的台灣旅遊體驗，觀光署透過駐釜山辦事處積極開拓韓國的郵輪市場，與當地郵輪及旅行業者洽談與合作，吸引郵輪停靠臺灣港口並進行岸上觀光，帶動台灣Fly-Cruise的發展以及開拓航線的機會。

簡余晏表示，1992年台韓互訪破45萬人次，2014年突破100萬人次，2018年突破200萬人次，今年要衝刺新高峰300萬人次，未來朝500萬人次邁進，推動今年成為台韓觀光發展突破年。

李振錫指出，台韓2國有許多共同點，人民熱愛國際旅行，護照占比皆達60％以上，去年台灣出境1600萬人次，韓國達2000萬人次，是亞洲重要客源市場。為實現台韓互訪達300萬人次目標，雙方必須搶佔快速變動的國內外市場趨勢，積極開發融合AI等先進資訊科技的創新服務，並加強區域觀光的行銷及產品規劃，以迎接國際競爭挑戰。

會議也宣布，明年第39屆台韓觀光交流會議將在屏東縣舉辦，延續觀光交流熱度，並期望讓更多韓國旅客親身體驗臺灣南方的陽光、人文與熱情。

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